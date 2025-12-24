ETV Bharat / state

मां ने सिर में तेल लगाया तो बेटे ने हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला

खगड़िया : बिहार के खगड़िया में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खीराडीह में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है.

बेटे ने मां को मार डाला : दरअसल, बीती देर रात खीराडीह की उड़नी देवी की उसके पुत्र मंटू मंडल ने हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि मंटू मंडल मानसिक रूप से दिव्यांग है. उसकी मां बीती रात पैर में तेल लगाकर उसके सिर में तेल लगाने लगी.

तेल लगाने पर तमतमाया : सिर में तेल लगाने को लेकर मंटू मंडल गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा. मंटू मंडल का गुस्सा देख उसके पिता डर से घर से भाग गये. इसके बाद उसने अपनी मां को हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया. सिर पर लगातार वार करने से उड़नी देवी की मौत हो गई.

आरोपी मंटू मंडल (ETV Bharat)

शव की बरामदगी नहीं : घटना की सूचना आज साढ़े 11 बजे परबत्ता पुलिस को मिली. जानकारी मिलते ही परबत्ता थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह मौके पर पहुंचे और लगातार कैंप किए हुए हैं. एफएसएल टीम को जांच के लिए सूचना दी गई है. अभी तक शव के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसको जलाया गया है या गायब किया गया है.