शराब के नशे में बेटे ने माता-पिता की कुल्हाड़ी से की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीमें

अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही माता-पिता की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. घटना के दौरान मृतकों का बड़ा पुत्र घर पर मौजूद नहीं था. वह अलवर में परिवार के साथ रहता है और मिस्त्री का कार्य करता है. पुलिस ने बड़े बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. आरोपी की तलाश में पुलिस ने 8 टीमें गठित की हैं.

मृतकों के सिर पर वार किया: बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि एक मकान में दो शव क्षत-विक्षत अवस्था में खून से लथपथ पड़े हैं. इस सूचना पर मौके पर पहुुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जानकारी ली. घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. इस पर लक्ष्मणगढ़ के डीएसपी कैलाश जिंदल भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादरहेड़ा गांव में हरिया जाटव व उसकी पत्नी शांति के शव घर के दो कमरों में खून से लथपथ चारपाई पर मिले. मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया. टीम ने साक्ष्य जुटाए. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मृतकों के सिर पर वार किया गया है.