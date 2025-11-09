ETV Bharat / state

शराब के नशे में बेटे ने माता-पिता की कुल्हाड़ी से की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीमें

मृतकों के बड़े बेटे ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी पुत्र शराब का आदी है और आए दिन मां-बाप से झगड़ा करता है.

Baroda Mev Police Station
पुलिस थाना बड़ौदामेव (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही माता-पिता की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. घटना के दौरान मृतकों का बड़ा पुत्र घर पर मौजूद नहीं था. वह अलवर में परिवार के साथ रहता है और मिस्त्री का कार्य करता है. पुलिस ने बड़े बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. आरोपी की तलाश में पुलिस ने 8 टीमें गठित की हैं.

मृतकों के सिर पर वार किया: बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि एक मकान में दो शव क्षत-विक्षत अवस्था में खून से लथपथ पड़े हैं. इस सूचना पर मौके पर पहुुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जानकारी ली. घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. इस पर लक्ष्मणगढ़ के डीएसपी कैलाश जिंदल भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादरहेड़ा गांव में हरिया जाटव व उसकी पत्नी शांति के शव घर के दो कमरों में खून से लथपथ चारपाई पर मिले. मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया. टीम ने साक्ष्य जुटाए. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मृतकों के सिर पर वार किया गया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीमें (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: पोते ने अपने ही दादा की कुल्हाड़ी से कर दी निर्मम हत्या, पोता गिरफ्तार

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस: थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि मृतकों के पुत्र मोहरपाल सिंह ने शिकायत दी कि उसका भाई ओमप्रकाश शराब पीने का आदी है. आए दिन घर में मां व पिता से झगड़ा करता है. रविवार को नशे की हालत में उसने कुल्हाड़ी से वार कर पिता व मां की बेरहमी से हत्या कर दी. थानाधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन किया गया है, जो कि आरोपी ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

TAGGED:

SON KILLED PARENTS WITH AXE
POLICE TEAMS SEARCHING FOR ACCUSED
PARENTS BRUTALLY KILLED WITH AN AXE
DEAD BODIES FOUND ON COT
SON KILLED HIS PARENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

लेकसिटी में मौसम ने बदली करवट, उत्तर से आने ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी

बूंदी महोत्सव: मनुहार कर परोसे कत्त-बाफले, चखते ही विदेशी मेहमान बोले- वेरी नाइस...वंडरफुल

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.