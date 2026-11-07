गाजियाबाद में कलयुगी बेटे ने रिश्ते को किया शर्मसार, धारदार हथियार से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट
गाजियाबाद में बेटे ने विवाद बढ़ने के बाद अपने ही पिता की धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया.
Published : November 7, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बेटे ने धारदार हथियार से पिता को मौत के घाट उतार दिया. बेटे का पिता के साथ विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर बेटा धारदार हथियार लेकर आया और पिता पर ताबड़तोड़ वार किए. घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के आशियाना सिटी स्थित बुध बाजार का है. मृतक की पहचान 58 वर्षीय इरफान के रूप में हुई है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रात तकरीबन 3:30 की है. बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर पिता इरफान को लहू लहान कर दिया. आनन-फानन में परिवार वाले इरफान को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों द्वारा इरफान को मृत्यु घोषित कर दिया गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है.
आरोपी का बहन और पिता से होता रहता था विवाद
बताया जा रहा है कि आरोपी का अक्सर अपनी बहन और पिता से किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता था. परिवार वाले अक्सर बेटे को समझते थे. कल रात विवाद बढ़ने पर पिता इरफान ने गुस्से में आकर बेटी की पिटाई कर दी थी.
7 नवंबर 2026 को चांदनी, जो अशोक विहार की निवासिनी हैं, इन्होंने प्रातःकाल थाने पर सूचना दी कि उनके स्वयं के भाई ने अपने पिता इरफान की दाव से मारकर हत्या कर दी. इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया और आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की जा रही है और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुसार अभियुक्त बालिग है. आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त का चालान किया जाएगा. - राम किशन, सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी
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