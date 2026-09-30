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पत्नी के छोड़ जाने से नाराज बेटे ने मां के सिर पर लट्ठ मार की हत्या, पिता ने दर्ज करवाया मर्डर केस

मौके पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Dungarpur )