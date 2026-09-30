पत्नी के छोड़ जाने से नाराज बेटे ने मां के सिर पर लट्ठ मार की हत्या, पिता ने दर्ज करवाया मर्डर केस
जब मां बेटे को डांटते हुए उसके पीछे दौड़ी, तो पुत्र ने अपनी मां पर घर में रखे लट्ठ से वार कर दिया.
Published : September 30, 2026 at 3:13 PM IST
डूंगरपुर: दोवड़ा थाना क्षेत्र के भोजातो का ओडा गांव में एक बेटे ने अपनी ही मां के सिर पर लट्ठ से हमला कर हत्या कर दी. हमले में लहूलुहान मां जमीन पर गिरकर तड़पती रही. वहीं वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. आरोपी बेटा अपनी पत्नी के चले जाने को लेकर माता–पिता से झगड़ा करता रहता था और इसी को लेकर आवेश में आकर वारदात की अंजाम दिया.
दोवड़ा थाना एसआई नारायणलाल मईड़ा ने बताया कि हत्या की ये वारदात मंगलवार को भोजातो का ओडा पंचायत के विकासोर गांव में हुई. वालेंग ननोमा ने बताया कि उसकी पत्नी सुखी ननोमा (55) घर में चाय बना रही थी. उसके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं. बेटियों की शादी हो गई है. उसके बड़े बेटे पवन ने 6 साल पहले कैलाशी नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था. एक साल बाद दोनों के एक बेटा हुआ. इसके बाद कैलाशी इसके बेटे को छोड़कर चली गई. इसी बात को लेकर वह अपनी माता और पिता से झगड़ा करता रहता था.
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एसआई नारायणलाल मईड़ा ने बताया कि मंगलवार को मां सुखी घर में चाय बना रही थी. पत्नी के छोड़कर चले जाने को लेकर बेटा पवन मां से झगड़ा करने लगा. बेटे ने चाय के बर्तन उठाकर फेंक दिया और फिर भागने लगा. इस पर मां सुखी उसे डांटते हुए उसके पीछे भागी, तो गुस्से में आकर बेटे पवन ने घर में रखा लट्ठ लेकर मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. इससे मां लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो गई.
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वारदात के बाद आरोपी बेटा पवन मौके से भाग गया. वहीं लट्ठ से हमले में सुखी की भी मौत हो गई. सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. इसके बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पिता ने अपने ही बेटे पर हत्या का केस दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.