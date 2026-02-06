उन्नाव में रिश्तों का कत्ल; मामूली विवाद में बेटे ने रॉड से पीटकर मां को मार डाला
वारदात के बाद बेटा फरार, पुलिस तलाश में लगी, घर में मचा कोहराम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 3:33 PM IST
उन्नाव : जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मामूली विवाद के बाद बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. बेटे ने लोहे की रॉड से मां पर ताबड़तोड़ हमले किए. मां की हत्या के बाद बेटा मौके से भाग निकला. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
मामला मझरा पीपर खेड़ा, कंजा खेड़ा का है. यहां शांति (50) पत्नी रामकुमार अपने परिवार के साथ रहती थीं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को किसी बात को लेकर उनका छोटे बेटे राजन से विवाद हो गया. पहले तो दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजन ने आपा खो दिया. गुस्से में आकर उसने लोहे की रॉड उठाई और अपनी मां पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा.
अचानक हुए इस हमले से शांति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं. सिर और शरीर पर गहरी चोट आई थी. कुछ ही देर में शांति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी शोर सुनकर मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. परिजनों ने बताया कि घटना के समय मृतका का बड़ा बेटा राजेश गांव से बाहर था. जैसे ही उसे मां की हत्या की खबर मिली, वह तुरंत घर भागा. इस दर्दनाक घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है और गांव में मातम का माहौल है. किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक बेटा अपनी ही मां की जान ले सकता है.
इधर, सूचना मिलते ही गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. इंस्पेक्टर अजय सिंह ने बताया कि टीम के साथ घटनास्थल की जांच-पड़ताल की है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके. बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि विवाद बेहद मामूली था. बेटे ने गुस्से में हमला किया. पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुटी है.
