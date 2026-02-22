ETV Bharat / state

100 रुपये के लिए मां को मार डाला, आरोपी बेटे को लोगों ने जमकर कूटा

गोपालगंज में बेटे ने मां को मार डाला ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में महिला की हत्या कर दी गई. हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसका बेटा है. मामला जिले के बैकुठपुर थाना क्षेत्र के उसरी बिन टोली का है. जहां महज 100 रुपये के लिए युवक ने अपनी मां की गला काटकर हत्या कर दी. हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया. पैसे के लिए मां को मार डाला: मृतक महिला की पहचान गणेश रावत की 55 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबकि आरोपी रामभरोस रावत ने अपनी मां से 100 रुपये की मांग की थी. मां के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने पैसे देने से मना कर दिया. जिसके बाद आरोपी नाराज हो गया और उसने घर में रखे धारदार हथियार से अपनी मां पर हमला कर दिया. आरोपी बेटे ने मां का गला रेत दिया. जिस वजह से मां की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस और ग्रामीण (ETV Bharat) "सभी लोग मछली पकड़ने गए थे. घर मेरी पत्नी अकेली थी. इतने में बड़ा बेटा उसके पास पहुंचा और सौ रुपया मांगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं होने पर बेटा शराब पीकर आया और गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वह नशे का आदी है. दो शादी की है. दोनों पत्नी ने उससे तंग आकर उसे छोड़ दिया है."- गणेश रावत, मृतक के पति