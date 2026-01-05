ETV Bharat / state

ओझा-गुणी के शक में बेटे ने ले ली पिता की जान, आरोपी गिरफ्तार

गढ़वा: जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. पूरा मामला ओझा-गुणी के अंधविश्वास से जुड़ा है.

दरअसल, गढ़वा जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में 65 वर्षीय वृद्ध चंन्द्रिका राम की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार, चंन्द्रिका राम के बड़े बेटे ने ही ओझा-गुणी के अंधविश्वास के शक में टांगी कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या की है.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर एक टीम गठित की गई. इस टीम में भंडरिया इंस्पेक्टर सह बड़गड़ थाना प्रभारी के साथ पुलिस अवर निरीक्षक राजेश वर्मा भी थे. जिन्होंने घटना की जांच की. जिसमें पता चला कि 65 साल के चंद्रिका राम के बड़े बेटे नागेंद्र राम को अंधविश्वास के चक्कर में अपने पिता पर ओझा होने का शक था. इसी शक में रात में उन्हें अकेले सोते देखकर उसने मौके का फायदा उठाया और घर में रखी कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी.