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पाकुड़ में पिता की धारदार हथियार से हत्या, शराबी बेटे ने दिया वारदात को अंजाम

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय ( Etv Bharat )

पाकुड़: शहरी क्षेत्र के किताझोर मोहल्ले में एक बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. घटना बीते मंगलवार की देर रात की है. सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इधर, शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

कहासुनी में पिता की ले ली जान

मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात 60 वर्षीय दिवाकर सरदार एवं उसके पुत्र अनूप सरदार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इस दौरान अनूप ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गयी.

हत्यारोपी की पत्नी, बेटी और सहायक अवर निरीक्षक के बयान (Etv Bharat)

पत्नी को भी जलाने का किया था प्रयास

हत्यारोपी की पत्नी व बेटी सहित परिजनों ने बताया कि अनूप सरदार हर दिन शराब पीकर घर आता था और घर के लोगों गाली-गलौज व मारपीट किया करता था. बेटी ने बताया कि अनूप ने पहले भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी और घर में आग लगा दी थी. इस दौरान उसने उसे जलाने की भी कोशिश की थी.

अनूप को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएः परिजन