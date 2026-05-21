रिश्ते हुए शर्मसार! आगरा और बरेली में बेटों ने उजाड़ा अपना ही घर, जानें क्यों
गंभीर हालत में बुजुर्ग को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 3:47 PM IST
आगरा/बरेली : आगरा और बरेली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. दोनों जगह शराब की वजह से बेटों ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. पहला मामला आगरा के यमुनापार क्षेत्र का है, जहां शराब पीने के लिए पैसे न देने पर एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी.
आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर तैश में आए बेटे ने पिता के सिर पर करीब 20 से अधिक बार प्रहार कर दिया. गंभीर हालत में बुजुर्ग को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी का तलाश शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार मामला एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र का है, जहां प्रकाशनगर में छदामी नगर निवासी 60 वर्षीय लीलाधर अपने परिवार के साथ रहते थे. लीलाधर के तीन बेटे हैं. उनमें से एक बेटा राजेश ने पुलिस को बताया कि सबसे छोटा बेटा धर्मवीर है, जो दिल्ली के एक होटल में काम करता है और शराब पीने का आदी है. पांच दिन पहले वह दिल्ली से आगरा घर आया था.
मंगलवार की रात करीब 10 बजे वह शराब के नशे में घर पहुंचा. उसके बाद पिता लीलाधर से 1500 रुपये मांगे. पिता लीलाधर ने दिल्ली लौटते समय रुपये देने की बात कही तो गाली-गलौज करने लगा. फिर कुछ देर बाद घर से चला गया. इसके बाद आरोपी रात करीब दो बजे दोबारा घर पहुंचा और हंगामा करने लगा.
बुधवार तड़के करीब तीन बजे भाई राजेश और पिता लीलाधर सब्जी मंडी जाने के लिए घर से निकले तो आरोपी धर्मवीर भी पीछे से आ गया. पहले उसने इंटरलॉकिंग ईंट से राजेश पर पर हमला किया. जब पिता ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने पिता पर ही करीब 20 से अधिक बार प्रहार कर दिया. जिससे पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए. उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.
गंभीर हालत को देखते हुए स्थानीय अस्पताल से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान पिता लीलाधर की मौत हो गई. एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि राजेश की तहरीर पर आरोपी धर्मवीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी वारदात के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
बरेली में भी बेटे पर लगा पिता की हत्या का आरोप
बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी में बेटे ने अपने पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर में बुधवार रात को काशीराम अपने परिवार के साथ मौजूद थे. इसी बीच उनका बेटा शराब के नशे में घर पहुंचा.
काशीराम ने बेटे के शराब के नशे में देखकर नाराजगी जताई. इस पर आरोपी बेटे ने पिता पर डंडे से हमला कर दिया. घटना में काशीराम गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन काशीराम को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी युवक घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इंस्पेक्टर कैंट संजय धीर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में कार्रवाई की जा रहा है.
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