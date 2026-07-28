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नशे में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता को उतारा मौत के घाट

धनबाद: टुंडी थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक बटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 65 वर्षीय चांद सोरेन के रूप में हुई है.

हत्या के आरोप में उनके 40 वर्षीय बेटे कालीपद सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई.

थाना प्रभारी का बयान (ETV BHARAT)

शराब पीने के दौरान शुरू हुआ था विवाद

पिता और पुत्र अक्सर एक साथ शराब पीते थे और दोनों के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी. मंगलवार को भी दोनों शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में बेटे कालीपद सोरेन ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता पर लगातार कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से चांद सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए.