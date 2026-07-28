नशे में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता को उतारा मौत के घाट
धनबाद में एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. दोनों शराब पीकर घर लौटे थे.
Published : July 28, 2026 at 4:45 PM IST
धनबाद: टुंडी थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक बटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 65 वर्षीय चांद सोरेन के रूप में हुई है.
हत्या के आरोप में उनके 40 वर्षीय बेटे कालीपद सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई.
शराब पीने के दौरान शुरू हुआ था विवाद
पिता और पुत्र अक्सर एक साथ शराब पीते थे और दोनों के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी. मंगलवार को भी दोनों शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में बेटे कालीपद सोरेन ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता पर लगातार कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से चांद सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए.
आरोपी को हिरासत में लिया गया
घटना की सूचना मिलने पर टुंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी उमा शंकर ने बताया कि आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब के नशे में हुए विवाद के कारण ही यह हत्या हुई. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.
टुंडी के बादलपुर गांव की यह घटना नशे के दुष्परिणामों की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है. शराब के नशे में शुरू हुआ विवाद एक परिवार के लिए ऐसी त्रासदी बन गई, जिसमें पिता की जान चली गई और बेटा हत्या के आरोप में जेल पहुंच गया. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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