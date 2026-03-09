ETV Bharat / state

लखनऊ में खूनी संघर्ष: सगे बेटे ने लाठी से पीट-पीटकर पिता को मौत के घाट उतारा

लखनऊ: मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के खुजेहटा गांव में, मामूली विवाद पर बेटे ने पिता को लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर फरार हो गया. जिससे गांव मे मातम का माहौल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले कि जांच शुरू कर दी है.

बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट: इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के अनुसार, सोमवार को 45 वर्षीय रामकरण और उनके बड़े बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, ग़ुस्साए बड़े बेटे ने घर में रखे लाठी से पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे रामकरण की मौके पर ही मौत हो गई, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया.

​पुलिस मामले की जांच कर रहा है: ​चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण रामकरण के घर पहुंचे, जब तक रामकरण की सांसे रुक गई थी. गांव वालों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी.