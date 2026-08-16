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पलामू के पांकी में बेटे ने की पिता की हत्या, जंगल में फेंका शव

पलामूः जिला में पांकी थाना क्षेत्र के मतुली गांव में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मतुली जंगल से शव को बरामद किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार मतुली गांव के रहने वाले जगतपाल सिंह और उनके बेटे संटू सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद संटू सिंह ने अपने पिता जगतपाल सिंह की धारदार था हथियार से काटकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिे शव को जंगल में छुपा दिया था.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस ने जंगल में सर्च अभियान शुरू किया और कई घंटों के सर्च अभियान के बाद शव को बरामद किया गया. ग्रामीणों के मुताबिक बेटा जंगल में शव कुछ छुपाया था ताकि वह उसका चुपके से अंतिम संस्कार कर सके.

पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बेटे के द्वारा पिता की हत्या धारदार हथियार से की गया है और शव को जंगल में फेंक दिया था. पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी बेटा फरार है पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी.