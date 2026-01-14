80 वर्षीय पिता को कुल्हाड़ी से काटकर बेटे ने उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार
जमीन बेच कर पोती का इलाज कराने वाले पिता को बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा
झांसी: 80 वर्षीय पिता महीपत सिंह ठाकुर की, बेटे पुष्पेन्द्र सिंह ने 6 जनवरी को शराब की हालत में कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, हाल ही में महीपत सिंह ने बेटे पुष्पेन्द्र की बीमार बेटी का प्लाट बेचकर इलाज कराया था. जिससे उसकी जान बच सकी थी, फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.
जनपद के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम हाटी निवासी 80 वर्षीय महीपत सिंह ठाकुर पुत्र पहाड़ सिंह का शव 6 जनवरी को उनके ही खेत में बने झोपड़ी से रक्तरंजित अवस्था में मिला बरामद हुआ था. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहली नजर में ही इसे हत्या का मामला समझा और परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
पुलिस ने जांच में मिले सबूतों के आधार पर 7 जनवरी को बेटे पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने पिता की हत्या स्वीकार कर ली, आरोपी बेटे के बताए हुए स्थान से हत्या में प्रयोग किए गए धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर, अगली कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया.
थाना प्रभारी उल्दन जय प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक 80 वर्षीय महीपत सिंह के दो बेटी और दो बेटे हैं. जिसमें एक बेटे ने तीन साल पहले आत्महत्या कर ली थी और बाकी दो बेटी और एक बेटा शादीशुदा है. मृतक के नाम पर पुस्तैनी 40 बीघा जमीन थी. मृतक महीपत ने बच्चों की शादी और गुजारे के लिए 40 बीघा जमीन में से 32 बीघा जमीन बेच दी है. अब मात्र उसके पास 8 बीघा जमीन ही बची थी.
मृतक महीपत का 38 वर्षीय बेटा पुष्पेन्द्र सिंह शराब और जुए का आदि था. वह आए दिन अपने पिता महीपत से पैसे और जमीन की मांग करता था. जिसके चलते पिता और पुत्र में विवाद होता रहता था, 6 जनवरी को भी पिता-पुत्र में विवाद हुआ था, जिससे गुस्साए पुष्पेंद्र ने पिता की हत्या कर दी.
