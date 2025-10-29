ETV Bharat / state

शराबी पुत्र की करतूत, नशे में ली पिता की जान!

दुमका में पुत्र ने पिता की हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Son killed father in Dumka
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के बोदवा टोला में बुधवार को एक कलयुगी बेटे काली करतूत सामने आई है. एक शराबी पुत्र ने अपने पिता का जान ले ली है.

जीतन हांसदा द्वारा शराब के नशे में अपने पिता तुतीराम हांसदा (55 वर्ष) की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर पुछताछ कर रही है. वहीं शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई है. गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा जाएगा.

क्या है पूरा मामला

अत्याधिक शराब आदमी को हैवान बना देता है. वह यह नहीं जान पाता कि वह जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा. इसका उदाहरण दुमका में देखने को मिला. जब एक कलियुगी पुत्र नशे में अपने पिता से उलझ गया और उन्हें जान से मार डाला.

आज बुधवार दोपहर दुमका जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव का रहनेवाला जीतन हांसदा उम्र (30 वर्ष) शराब के नशे में धुत्त होकर घर आया. घर में उनके किसान पिता तूतीराम हांसदा अपने काम में व्यस्त थे. अचानक किसी बात को लेकर पिता-पुत्र में बहस होने लगी. इस बीच पुत्र जीतन हांसदा चीखने-चिल्लाने लगा और हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली. उसने घर के अन्य सदस्य माता, बहन-भाई को घर से बाहर निकाल दिया और पिता को घर के आंगन में कुल्हाड़ी से बेहरमी से वार करने लगा. जिससे पिता लहुलुहान होकर आंगन में ही गिर गए और उनकी मौत मौके पर हो गई.

इतना ही नहीं पुत्र हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला और गांव वालों को धमकी देने लगा कि जो कोई आएगा उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर देगा. उसके डर से घर के लोग और अन्य सभी ग्रामीण वहां से इधर उधर भागने लगे. कुछ देर बाद इसकी सूचना पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा दी गयी.

जानकारी मिलने पर सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई. फिलहाल आरोपी पुत्र से पुलिस पूछताछ कर रही है लेकिन शराब के नशे में रहने के कारण कुछ नहीं बता पा रहा है.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि बिशनपुर गांव में बेटे द्वारा पिता की हत्या की गई है. जैसे ही यह सूचना मिली मैं खुद उस गांव पहुंचा और आरोपी जीतन हांसदा को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए घूम रहा था

थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक हत्या का कोई ठोस कारण नहीं पता चल पाया है. परिजन भी कुछ नहीं बता पाए, अभी परिवार वालों को थाना बुलाया गया है, उनके बयान के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा. आरोपी पुत्र को कल गुरुवार को जेल भेजा जाएगा.

इसे भी पढे़ं- जंगल में मिला युवती का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

इसे भी पढे़ं- पलामू में वेल्डिंग दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, जानिए क्या है पूरा मामला?

इसे भी पढे़ं- पत्नी ने छोड़ा साथ तो सास का कर दिया काम तमाम, पुलिस के शिकंजे में दामाद!

TAGGED:

DRUNKEN SON KILLED HIS FATHER
SON KILLED FATHER
DUMKA
शराबी पुत्र द्वारा पिता की हत्या
MAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.