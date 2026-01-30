ETV Bharat / state

पलामू में दामाद ने ससुराल में मचाया कोहराम, ससुर, पत्नी और साली को चाकू से गोदा

पलामूः छतरपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया में एक दामाद ने अपनी पत्नी, ससुर एवं साली को चाकू से गोद डाला है. इस घटना में ससुर की मौत हो गई है जबकि पत्नी और साली गंभीर रूप से जख्मी है. दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

घटना को अंजाम देने वाला दामाद फरार हो गया है. उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. हैदरनगर के सोवा भरवा के रहने वाले लवकुश यादव का कुछ वर्ष पहले पूजा कुमारी के साथ विवाह हुआ था जो पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया के रहने वाले सुनील यादव के बेटी है.

विवाद के चलते चाकू से कर दिया हमला

लवकुश यादव दिल्ली में मजदूरी करता था. गुरुवार की देर शाम वह दिल्ली से मजदूरी कर वापस लौटा था और किसी बात को लेकर ससुराल में पत्नी और ससुर के साथ उसका विवाद हो गया. विवाद के बाद लवकुश यादव ने चाकू से अपने ससुर, पत्नी और साली पर हमला कर दिया.

पत्नी और साली का इलाज चल रहा है