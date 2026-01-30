पलामू में दामाद ने ससुराल में मचाया कोहराम, ससुर, पत्नी और साली को चाकू से गोदा
पलामू में एक दामाद ने ससुर को चाकू से हमला करके मार डाला जबकि पत्नी और साली गंभीर रूप से जख्मी हैं.
Published : January 30, 2026 at 12:53 PM IST
पलामूः छतरपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया में एक दामाद ने अपनी पत्नी, ससुर एवं साली को चाकू से गोद डाला है. इस घटना में ससुर की मौत हो गई है जबकि पत्नी और साली गंभीर रूप से जख्मी है. दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.
घटना को अंजाम देने वाला दामाद फरार हो गया है. उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. हैदरनगर के सोवा भरवा के रहने वाले लवकुश यादव का कुछ वर्ष पहले पूजा कुमारी के साथ विवाह हुआ था जो पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया के रहने वाले सुनील यादव के बेटी है.
विवाद के चलते चाकू से कर दिया हमला
लवकुश यादव दिल्ली में मजदूरी करता था. गुरुवार की देर शाम वह दिल्ली से मजदूरी कर वापस लौटा था और किसी बात को लेकर ससुराल में पत्नी और ससुर के साथ उसका विवाद हो गया. विवाद के बाद लवकुश यादव ने चाकू से अपने ससुर, पत्नी और साली पर हमला कर दिया.
पत्नी और साली का इलाज चल रहा है
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय ग्रामीण एवं पुलिस की मदद से सभी जख्मी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया. जहां इलाज के क्रम में सुनील यादव की मौत हो गई. जबकि पत्नी और साली का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है. प्रशांत प्रसाद- छतरपुर थाना प्रभारी
