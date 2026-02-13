ETV Bharat / state

खिलौने से मुझे मत डराओ...इस बात से गुस्साए दामाद ने सास को मारी गोली, मौत

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना मझोला थाना के जयंतीपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में मंसूरी कॉलोनी की है.

मुरादाबाद में दामाद ने की सास की हत्या.
मुरादाबाद में दामाद ने की सास की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 8:34 AM IST

मुरादाबाद: सास और दामाद के बीच मामूली विवाद उस वक्त खूनी बन गया, जब दामाद ने तमंचा निकालकर सास को डराने की कोशिश की. तमंचा देखकर सास बोली- इस खिलौने से मुझे मत डराओ...फिर क्या था तैश में आए दामाद ने सास की गर्दन से सटाकर गोली दाग दी.

महिला मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी. घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दियाय. घटना मझोला थाना क्षेत्र के मंसूरी कॉलोनी की है.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला थाना के जयंतीपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में मंसूरी कॉलोनी है. सूचना मिली की रात करीब 7 बजे यहां पहुंचे दामाद गुलनवाज युवक ने पैसों को लेकर हुए घरेलू विवाद की वजह से अपनी सास रुखसाना (40) की गोली मारकर हत्या कर दी है.

एक आरोपी गिरफ्तार: घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसका साथी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी के साथी मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है. गोली चलाने वाले दामाद गुलनवाज की तलाश के लिए दो टीमों का गठन किया गया है.

एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने अपने पति और उसके साथी के खिलाफ मां की हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जल्द ही मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा.

बेटी ने बताई पूरी घटना: मृतका की दूसरी बेटी ने बताया कि कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नगला निवासी गुलनवाज से उसकी बहन की शादी 4 साल पहले हुई थी. तभी से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. उसका बहनोई गुलनवाज नशे का आदी है.

गुरुवार शाम को गुलनवाज अपने साथी मुस्तफा के साथ ससुरला पहुंचा. उस वक्त मां रुखसाना खाना बना रही थी. वह मां के साथ बहस करने लगा. मेरी मां किसी बात को लेकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी. बस इसी बात को लेकर बहनोई को गुस्सा आया और उसने तमंचा निकाल लिया.

जब उसने तमंचा निकाला तो मां ने भी गुस्से में कह दिया कि इस खिलौने से मुझे डराओ. इतना कहना था कि गुस्से में तमतमाए गुलनवाज ने तमंचा मेरी मां की गर्दन से सटाया और गोली चला दी. मां वहीं पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी. इसके बाद दोनों वहां से भाग गए.

