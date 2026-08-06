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कार की किश्त से बचने को कर दी ससुर की हत्या! पहले खिलाया जहर फिर दबा दिया गला

डिग्गी में 24 घंटे शव रखा फिर पुलिया के नीचे फेंका. पुलिस ने आरोपी दामाद और मृतक के भाई को किया गिरफ्तार.

BHIND MURDER CASE
छोटे भाई और दामाद ने ली थी ससुर की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 11:11 PM IST

4 Min Read
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भिंड: भिंड के मौ थाना क्षेत्र में दो हफ्ते पहले मिली अतर सिंह नाम के शख्स की लाश मामले का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया. हत्या के आरोपी मृतक का अपना दामाद और छोटा भाई है. हत्या कार की ईएमआई से छुटकारा पाने के लिए की गई थी.

22 जुलाई को मिला था अतर सिंह का शव

असल में भिंड के घुमरी गांव की पुलिया के नीचे पुलिस को लाश मिलने की सूचना बीते 22 जुलाई की सुबह मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला सूचना देने वाला मृतक का दामाद था. पुलिस ने शव पीएम के लिए भेजा. मृतक की पहचान घूमरी गांव के ही अतर सिंह के रूप में हुई. पुलिस इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच में जुट गई.

पुलिस ने हत्या की जांच के लिए ली टेक्निकल मदद

शव परीक्षण के दौरान मृतक के गले पर उंगलियों के निशान थे. जिससे अंदाजा लगाया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई होगी. जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसे जहर देकर मारा गया था. इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और अतर सिंह के पारिवारिक रिश्तों, पुरानी दुश्मनियों और विवादों की तस्दीक की और सभी करीबी संदेहियों पर निगरानी रखी. मोबाइल भी ट्रैकिंग पर लगाए गए. इस बीच अतर सिंह के छोटे भाई विजय और दामाद बबलू की लोकेशन बार-बार बदलने की जानकारी मिली तो पुलिस को उन पर शक हुआ.

घटनास्थल पर मिली थी दामाद और भाई की लोकेशन

मौ थाना प्रभारी रघुवीर मीणा के मुताबिक, जब मृतक के दामाद और उसके छोटे भाई की मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री निकलवाई गई तो मृतक के साथ उसके भाई और दामाद की लोकेशन भी शव मिलने की जगह पर मिली. जिसके बाद पुलिस का शक गहरा गया. गांव में इस बात की जानकारी की तो तीनों के बीच मनमुटाव की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों संदेही आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जिसमें दोनों ने सच उगल दिया.

कार की ईएमआई नहीं भरना चाहता था दामाद

आरोपी दामाद बबलू ने पुलिस को बताया कि उसने अपने ससुर के नाम से लोन पर ढ़ाई लाख रुपये में एक सेकंड हैंड कार खरीदी थी. जिसके लिए हर महीने उसे 9 हज़ार रुपये की ईएमआई भरनी पड़ रही थी. ईएमआई के बोझ से बचने के लिए उसने अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग की थी. चूंकि मृतक के भाई विजय की भी उससे नहीं बनती थी, ऐसे में वह भी इस हत्या के प्लान में शामिल हो गया.

दोनों 20 जुलाई की रात ग्वालियर से अपनी कार में अतर सिंह को साथ लाए. रास्ते में उसे शराब पिला दी जब वह नशे में बुरी तरह बदहवास हो गया तो उसे गांव में अपने घर लेकर पहुंचे. जहां दोनों ने मिलकर उसे जबरन जहर की गोली खिला दी. इसके बाद दामाद ने उसका गाला घोंट कर हत्या कर दी.

दिन भर डिग्गी में घुमाया शव रात में ठिकाने लगाया

इतना करने के बाद आरोपियों ने अतर सिंह का शव कार की डिग्गी में डाला लेकिन शव ठिकाने का मौका नहीं मिला तो 21 जुलाई को शव डिग्गी में डालकर घूमते रहे. रात में मौका पाकर शव पुलिया के नीचे फेंक कर फरार हो गए. पुलिस का शक ना हो जाए इसलिए अगली सुबह ख़ुद दामाद बबलू ने पुलिस को शव की जानकारी दी. आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उन्हें न्यायालय में पेश किया. जहां से दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

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