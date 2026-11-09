कानपुर देहात में दामाद की हत्या, पत्नी को लेने ससुराल आया था, बेटा बोला- नाना ने पापा को सिलबट्टे से मारा
दिवाली की रात पति-पत्नी में विवाद हुआ था. बीच-बचाव करने गए ससुर से भी युवक का विवाद हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:03 PM IST
कानपुर देहात : अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में ससुराल में दामाद का शव मिलने से हडकंप मच गया. घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जा रही है.
शिवली निवासी रिंकू (35) की शादी 15 साल पहले कमीर गांव के शिवनारायण कश्यप की बेटी सुनीता से हुई थी. रिंकू अपनी पत्नी को मायके से ससुराल ले जाने के लिए आया था. किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया.
बीच बचाव करने आए ससुर से भी रिंकू की हाथापाई हो गई और ससुर ने पास रखे सिलबट्टे से ताबड़तोड़ वार कर दिया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. रिंकू के 4 बेटे अमित, सुमित, ऋतिक और वतन है. वह खेतों में काम करके परिवार को पालता था. ससुराल में ससुर के अलावा साला और उसकी पत्नी है.
पड़ोसियों ने बताया कि सुनीता की तबियत कई दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वह 20 दिन पहले मायके आ गई थी. दीपवाली की रात रविवार को रिंकू सुनीता को घर ले जाने के लिए आया था. रात को सुनीता और रिंकू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. जिसके कुछ देर बाद हालांकि मामला शांत हो गया.
सोमवार सुबह रिंकू के ससुर शिवनारायण ने अकबरपुर पुलिस को सूचना दी कि उनके दामाद का शव घर में पड़ा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो रिंकू के 12 वर्षीय बेटे अमित ने बताया कि मम्मी-पापा के बीच लड़ाई हुई थी. नाना बचाने पहुंचे तो पापा और नाना के बीच बहस होने लगी. इसके बाद नाना शराब पीने चले गए. कुछ देर बाद जब वह शराब पीकर घर आए तो फिर से पापा से झगड़ा होने लगा इसी बीच नाना ने सिलबट्टे से पापा पर हमला कर दिया जिससे पापा की मौके पर हो मौत हो गई.
सीओ अकबरपुर संजय सिंह ने बताया कि आज सुबह कमीर गांव के रहने वाले शिवनारायण ने सूचना दी कि उनके दामाद का शव उनके घर में पड़ा हुआ है. जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिवार के सदस्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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