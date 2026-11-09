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कानपुर देहात में दामाद की हत्या, पत्नी को लेने ससुराल आया था, बेटा बोला- नाना ने पापा को सिलबट्टे से मारा

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; Kanpur Dehat Police )

कानपुर देहात : अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में ससुराल में दामाद का शव मिलने से हडकंप मच गया. घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जा रही है.

शिवली निवासी रिंकू (35) की शादी 15 साल पहले कमीर गांव के शिवनारायण कश्यप की बेटी सुनीता से हुई थी. रिंकू अपनी पत्नी को मायके से ससुराल ले जाने के लिए आया था. किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; Kanpur Dehat Police) बीच बचाव करने आए ससुर से भी रिंकू की हाथापाई हो गई और ससुर ने पास रखे सिलबट्टे से ताबड़तोड़ वार कर दिया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. रिंकू के 4 बेटे अमित, सुमित, ऋतिक और वतन है. वह खेतों में काम करके परिवार को पालता था. ससुराल में ससुर के अलावा साला और उसकी पत्नी है. पड़ोसियों ने बताया कि सुनीता की तबियत कई दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वह 20 दिन पहले मायके आ गई थी. दीपवाली की रात रविवार को रिंकू सुनीता को घर ले जाने के लिए आया था. रात को सुनीता और रिंकू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. जिसके कुछ देर बाद हालांकि मामला शांत हो गया.