ETV Bharat / state

दामाद का पानी टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस बचाने पहुंची तो पानी में कूदा, कड़ी मशक्कत के बाद बची जान

बालोद में नशे की हालत में दामाद पानी टंकी में कूद गया. पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया.

high voltage drama on water tank
दामाद का पानी टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद : बालोद के सुवरगोड गांव में नशे में धुत एक शख्स ने जमकर उत्पात मचाया. एक व्यक्ति ससुराल पक्ष से विवाद के बाद 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया. इस दौरान व्यक्ति टंकी से कूदने की धमकी देने लगा. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस और नगर सेवा की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई. पुलिस को देखने के बाद शख्स सीधा टंकी के अंदर कूद गया, जिसे बचाने के लिए टंकी का पानी खाली कराया गया.


ससुराल में किया झगड़ा, फिर चढ़ गया टंकी पर

ग्रामीणों के मुताबिक सुवरबोड निवासी पूना राम मंडावी अपने ससुराल में रह रहा था. रविवार की शाम उसने शराब पी और नशे में अपने ससुरालवालों से झगड़ा करने लगा. झगड़ा बढ़ने पर पूना राम अपने ससुराल से निकला और जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी में चढ़ गया.60 फीट ऊंची टंकी पर जब पूना राम चढ़ा तो किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों की सांसें अटक गई.

दामाद का पानी टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की टीम ने जुटाया रेस्क्यू, मगर बढ़ी मुश्किल

ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. नगर सेवा और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. लेकिन दामाद को नीचे उतारना किसी चुनौती से कम नहीं था. टंकी की ऊंचाई, फिसलन और नशे में धुत व्यक्ति की अनियंत्रित हरकतें रेस्क्यू टीम के लिए चिंता का कारण बनी. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने माइक के जरिए नीचे से समझाने की कोशिश की, काफी देर तक मनाने के बावजूद नशे में धुत दामाद शांत नहीं हुआ.


अचानक कूदा टंकी के पानी में

बचाव टीम जब टंकी के ऊपर चढ़ी तो पूना राम अचानक टंकी के ऊपर से पानी में कूद गया. यह देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सांसें थम गईं. तत्काल नगर सेवा टीम ने टंकी का पानी खाली करना शुरू किया, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके. राहत की बात यह रही कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पूना राम को बाहर निकाल लिया गया.

मानसिक रूप से अस्थिर है व्यक्ति

गांव वालों का कहना है कि पूना राम बीते कुछ दिनों से मानसिक रूप से कमजोर दिख रहा है. रविवार को उसकी हरकत ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया. फिलहाल पुलिस ने पूना राम को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की टंकी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.

राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू, ग्रामीण के घर से वन विभाग ने किया बरामद

ठंड में भी डेंगू का डंक! मच्छर लेकर निगम दफ्तर पहुंचे लोग, लाखों खर्च फिर भी तैयारियों पर उठे सवाल

दिव्यांगजनों के लिए स्किल डेवलेपमेंट कैंप, स्वरोजगार से आमदनी अर्जित करना ही लक्ष्य

TAGGED:

WATER TANK IN BALOD
SON IN LAW JUMPED INTO WATER
पानी टंकी
हाई वोल्टेज ड्रामा
HIGH VOLTAGE DRAMA ON WATER TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.