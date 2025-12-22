ETV Bharat / state

दामाद का पानी टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस बचाने पहुंची तो पानी में कूदा, कड़ी मशक्कत के बाद बची जान

बालोद : बालोद के सुवरगोड गांव में नशे में धुत एक शख्स ने जमकर उत्पात मचाया. एक व्यक्ति ससुराल पक्ष से विवाद के बाद 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया. इस दौरान व्यक्ति टंकी से कूदने की धमकी देने लगा. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस और नगर सेवा की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई. पुलिस को देखने के बाद शख्स सीधा टंकी के अंदर कूद गया, जिसे बचाने के लिए टंकी का पानी खाली कराया गया.



ससुराल में किया झगड़ा, फिर चढ़ गया टंकी पर



ग्रामीणों के मुताबिक सुवरबोड निवासी पूना राम मंडावी अपने ससुराल में रह रहा था. रविवार की शाम उसने शराब पी और नशे में अपने ससुरालवालों से झगड़ा करने लगा. झगड़ा बढ़ने पर पूना राम अपने ससुराल से निकला और जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी में चढ़ गया.60 फीट ऊंची टंकी पर जब पूना राम चढ़ा तो किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों की सांसें अटक गई.

दामाद का पानी टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की टीम ने जुटाया रेस्क्यू, मगर बढ़ी मुश्किल



ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. नगर सेवा और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. लेकिन दामाद को नीचे उतारना किसी चुनौती से कम नहीं था. टंकी की ऊंचाई, फिसलन और नशे में धुत व्यक्ति की अनियंत्रित हरकतें रेस्क्यू टीम के लिए चिंता का कारण बनी. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने माइक के जरिए नीचे से समझाने की कोशिश की, काफी देर तक मनाने के बावजूद नशे में धुत दामाद शांत नहीं हुआ.

