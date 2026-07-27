दामाद का खौफनाक खेल, पहले सास ससुर को पीटा, फिर नानी सास की हत्या, आरोपी अरेस्ट
कोरबा में दामाद ने अपने सास ससुर पर जानलेवा हमला किया.इसके बाद नानी सास की हत्या कर दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 4:52 PM IST
कोरबा : कटघोरा में माता पिता का अपनी बेटी पर शक करना एक बड़े वारदात का कारण बना. लड़की की नानी भी उस पर शक करती थी. इन्हीं सब चीजों को लेकर बेटी का पति यानी घर का दामाद सभी से नाराज था. इसी नाराजगी में उसने पहले अपने सास ससुर की बेरहमी से पिटाई की और फिर अपनी नानी सास की हत्या कर दी.
पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट
इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस हरकत में आई. बीती रात घटी इस घटना के बाद अगली सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल के बाद दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.
कहां का है मामला ?
पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी चैतमा का है. ग्राम पंचायत ईरफ के हर्राडीह गांव में दरम्यानी रात दो सनसनीखेज घटनाएं हुईं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
परिवार के दामाद ने पहले अपने सास और ससुर चैतराम धनुहार को डंडे से पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया.घटना के वक्त दंपती रात में अपने घर में सो रहे थे. आरोपी घर में घुसा और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में चैतराम के चेहरे और जबड़े पर गंभीर चोटें आई हैं. इसके बाद उसने पास में ही रहने वाली अपनी नानी सास की हत्या कर दी.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है-नीतीश सिंह ठाकुर, एएसपी, कटघोरा
वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट
इस घटना में दामाद ने अपनी नानी सास की भी हत्या की है.बुजुर्ग महिला समरीन बाई की हत्या डंडे से पीटकर की गई है. समरीन बाई दंपती के घर से करीब 100 मीटर दूर एक कुटिया में अकेले रहती थी. एक ही रात में हत्या और हमले की दोहरी वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा.
क्यों की गई हत्या ?
अब तक की जानकारी के अनुसार इस वीभत्स हत्याकांड और दंपती पर हमले का कारण चरित्र संदेह है. चैतराम और उसकी पत्नी अपनी ही बेटी पर शक करते थे.वहीं चैतराम की सास समरीन बाई जो रिश्ते में बेटी की नानी थी वो भी शकी किस्म की थी. ये बात परिवार के दामाद को बुरी लगती थी. इसी वजह से उसने गुस्से में आकर पहले अपने सास ससुर पर हमला किया और इसके बाद नानी सास समरीन बाई की जान ले ली . फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.
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