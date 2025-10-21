ETV Bharat / state

कानपुर में 6 लाख में सुपारी देकर दामाद ने कराई ससुर की हत्या, पत्नी को भी मारना चाहता था, जानिए क्यों?

कानपुर: थाना स्वरूप नगर के जे.के कैंसर अस्पताल परिसर में मिले राजकुमार के शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. राजकुमार की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने 6 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई थी. डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने आरोपी दामाद मोहित सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या था पूरा घटनाक्रम: औरैया जनपद के बहादुरपुर सहार निवासी किसान राजकुमार सिंह राजावत अपनी पत्नी अनीता देवी का करीब एक माह से कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल में इलाज करा रहे थे. राजकुमार के घर पर बेटी नम्रता और बेटा विशाल थे. बेटी नम्रता की शादी बिधूना में हुई है. राजकुमार शुक्रवार की रात को अस्पताल में खाना खाने की बात कहकर निकले थे. लेकिन जब देर रात तक वह नहीं लौटे तो बेटी समेत परिवार के अन्य लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू की. पिता के नंबर पर कई बार फोन भी मिलाया लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी न होने पर बेटे विशाल के द्वारा स्वरूप नगर थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी.

जेके कैंसर अस्पताल में मिला था शवः इसी बीच रविवार की सुबह सूचना मिली कि जे.के कैंसर अस्पताल परिसर में एक शव मिला है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मृतक के परिजनों शव की शिनाख्त पिता राजकुमार के रूप में की थी. राजकुमार के शरीर पर चाकुओं के काफी ज्यादा निशान भी थे. इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे को लेकर एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेक ने स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया था. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें राजकुमार दो संदिग्ध लोगों के साथ जाते हुए दिखाई दिए थे. इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी. मंगलवार को पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए मृतक राजकुमार के दामाद और औरैया जनपद के बिधूना रतनपुर बंथरा निवासी मोहित तोमर को गिरफ्तार कर लिया है.

सीसीटीवी से खुला राजः डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को थाना स्वरूप नगर अंतर्गत एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. एक दिन पहले ही इस मामले को लेकर स्वरूप नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी. इसके बाद से हमारी टीम में लगातार काम कर रही थी. जो हमारे पास डाटा और सीसीटीवी फुटेज थे, उसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गए थे. पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था, जिसमें मृतक बाइक पर बैठकर जाता हुआ नजर आया था. परिवार के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि मामला यही से जुड़ा हुआ है. सीडीआर,डाटा और सर्विलांस के आधार पर क्राइम ब्रांच को इस मामले की खुलासे के लिए लगाया गया.