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दामाद ने ससुराल में मचाया तांडव, परिजनों का आरोप-वाहनों पर पेट्रोल छिड़क लगाई आग, पत्र में दी धमकी

झालावाड़: जिले के झालरापाटन कस्बे की एंक्लेव कॉलोनी में एक सनकी दामाद ने ससुराल में जमकर तांडव मचाया. परिजनों का आरोप है कि युवक यहां बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा. वहीं घर के बाहर खड़े वाहनों पर पेट्रोल डाल उन्हें फूंक डाला. यही नहीं आगजनी के बाद आरोपी मौके पर एक धमकी भरा लेटर छोड़ गया. पत्र में कथित तौर पर लिखा है, 'फिर आऊंगा, अगली बार गिफ्ट और बड़ा होगा. अब पीछे मत हटना, अब खेल में और ज्यादा मजा आने वाला है. धमकी भरे इस संदेश के सामने आने के बाद पूरा परिवार सकते में है.'

इधर घटना की सूचना मिलते ही झालरापाटन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. झालरापाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि मध्यप्रदेश के ब्यावर निवासी अनमोल गुप्ता की शादी एंक्लेव कॉलोनी निवासी सतीश गुप्ता की बेटी से हुई है. शादी के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा है. तलाक को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है. इसी विवाद के बीच आरोपी के ससुराल पहुंचने और वाहनों में आग लगाने की बात सामने आई है. परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है. जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले सतीश गुप्ता की रिटायरमेंट पार्टी हुई थी. बाद में दामाद के घर आने की बात सामने आई है.