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दामाद ने ससुराल में मचाया तांडव, परिजनों का आरोप-वाहनों पर पेट्रोल छिड़क लगाई आग, पत्र में दी धमकी

परिजनों ने बताया कि आरोपी दामाद बोतल में पेट्रोल लेकर घर के बाहर पहुंचा और वाहनों में आग लगा दी.

Jhalrapatan Police Station
पुलिस थाना झालरापाटन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 6:28 PM IST

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झालावाड़: जिले के झालरापाटन कस्बे की एंक्लेव कॉलोनी में एक सनकी दामाद ने ससुराल में जमकर तांडव मचाया. परिजनों का आरोप है कि युवक यहां बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा. वहीं घर के बाहर खड़े वाहनों पर पेट्रोल डाल उन्हें फूंक डाला. यही नहीं आगजनी के बाद आरोपी मौके पर एक धमकी भरा लेटर छोड़ गया. पत्र में कथित तौर पर लिखा है, 'फिर आऊंगा, अगली बार गिफ्ट और बड़ा होगा. अब पीछे मत हटना, अब खेल में और ज्यादा मजा आने वाला है. धमकी भरे इस संदेश के सामने आने के बाद पूरा परिवार सकते में है.'

इधर घटना की सूचना मिलते ही झालरापाटन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. झालरापाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि मध्यप्रदेश के ब्यावर निवासी अनमोल गुप्ता की शादी एंक्लेव कॉलोनी निवासी सतीश गुप्ता की बेटी से हुई है. शादी के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा है. तलाक को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है. इसी विवाद के बीच आरोपी के ससुराल पहुंचने और वाहनों में आग लगाने की बात सामने आई है. परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है. जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले सतीश गुप्ता की रिटायरमेंट पार्टी हुई थी. बाद में दामाद के घर आने की बात सामने आई है.

पढ़ें: सनकी दामाद ने ससुर, पत्नी और बेटे को पर किया चाकू से हमला, खुद की भी गर्दन काटी

थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. परिजनों ने बताया कि आरोपी दामाद बोतल में पेट्रोल लेकर घर के बाहर पहुंचा. उसने बाहर खड़ी बाइक और स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. देखते ही देखते दोनों वाहन धूं-धूं कर जलने लगे. आग लगाने के बाद आरोपी ने मौके पर एक पत्र छोड़ा और फरार हो गया. परिजनों का कहना है कि समय रहते आगजनी की घटना का पता लग गया नहीं, तो पास स्थित मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता था.

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SET VEHICLES ON FIRE
SON IN LAW LEFT THREATENING LETTER
दामाद ने ससुराल में तांडव मचाया
SON IN LAW GOES ON A RAMPAGE

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