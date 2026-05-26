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सास समेत तीन महिलाओं पर फायरिंग के आरोप में दामाद गिरफ्तार; हथियार और कारतूस बरामद, बेटे का बर्थडे मनाने पहुंचा था ससुराल

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo credit: ETV Bharat )