सास समेत तीन महिलाओं पर फायरिंग के आरोप में दामाद गिरफ्तार; हथियार और कारतूस बरामद, बेटे का बर्थडे मनाने पहुंचा था ससुराल
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 6:00 PM IST
मुजफ्फरनगर : सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में रविवार रात सास समेत तीन महिलाओं पर फायरिंग कर लहूलुहान करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किये हैं.
मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी में रविवार देर शाम पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोप है कि देहरादून से एक कार्यक्रम में शामिल होने ससुराल पहुंचे युवक ने कहासुनी के बाद फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी सास, चचिया सास और पत्नी की भाभी घायल हो गईं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनंत विजय मित्तल निवासी लालतप्पड़, थाना डोईवाला जनपद देहरादून के रूप में हुई है. अनंत मित्तल की शादी वर्ष 2012 में पंचशील कॉलोनी निवासी राधिका मित्तल से हुई थी. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है.
अनंत मित्तल रविवार को अपने पुत्र के जन्मदिन में शामिल होने मुजफ्फरनगर स्थित ससुराल पहुंचा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि गुस्से में आकर उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी. गोली लगने से उसकी सास, चचिया सास और पत्नी की भाभी घायल हो गईं.
सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए.
पुलिस के मुताबिक, थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, दो जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस तथा एक कार बरामद की है. थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है. अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
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