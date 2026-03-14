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बनारस में ससुर की हत्या के आरोप में दामाद गिरफ्तार, ये वजह आई सामने

वाराणसी: जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में अफरातफरी का माहौल है. घटना के बाद परिजनों ने मृतक के दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत: बड़ागांव प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह के अनुसार गड़वा गांव निवासी किशोरी उर्फ झगड़ू (70) की गुरुवार देर रात अचानक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जमीन बिक्री के पैसों को लेकर था विवाद: परिवार के मुताबिक, किशोरी ने अपने हिस्से की जमीन बेची थी, जिसके पैसों के लिए दामाद संजय कई दिनों से ससुर पर दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था. परिजनों का आरोप है कि पैसों के लालच में दामाद ने रात में ससुर की गला घोंटकर हत्या कर दी.



दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ: हालांकि, थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब पीने के बाद गिरने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है. जबकि परिजनों के आरोपों को देखते हुए दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस मृतक और आरोपी के परिवार से पूछताछ के साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है. ताकि जल्द मामले का निपटारा किया जा सके.



इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी दामाद को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.