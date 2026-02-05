ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; फतेहपुर में ट्रैक्टर और कार की टक्कर में दामाद-ससुर की मौत, अमेठी में चालक और खलासी की गई जान

फतेहपुर/अमेठी : फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में गुरुवार को ट्रैक्टर और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में पंजाब के लुधियाना जिले से शादी समारोह में शामिल होने आए ससुर-दामाद की मौत हो गई, जबकि मोहित (13) गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं अमेठी के भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र में गुरुवार को डीसीएम अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

असोथर थाना क्षेत्र के सिंधूतारा गांव के पास बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. थाना असोथर पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे बनी खंती में पलट गए. हादसे में कार सवार राजकुमार शर्मा (50) और उनके दामाद सोनू उर्फ सतीश (26) की मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, हादसे में राजकुमार का बेटा मोहित (13) गंभीर रूप से घायल हो गया. किशोर को तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेजा गया है. उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. दामाद सोनू अपने ससुर राजकुमार शर्मा के साथ अपने असोथर निवासी ममेरे भाई दीपू शर्मा की शादी में शामिल होने आए थे.

पुलिस के मुताबिक, ममेरे भाई की बारात गुरुवार शाम चित्रकूट जिले के भरतकूप जानी थी, लेकिन हादसे की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया. खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया. परिजनों के मुताबिक, मृतक सोनू उर्फ सतीश लुधियाना के सेमरैला चौक क्षेत्र का निवासी था.

थाना असोथर प्रभारी धीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.