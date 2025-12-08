विदेश में थे बेटे, मां ने रामपुर में भर दिया SIR फॉर्म, मुकदमा दर्ज; आप नेता संजय सिंह ने सरकार को घेरा
बीएलओ ने कोतवाली में महिला और उसके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 5:27 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का काम चल रहा है. इसी प्रक्रिया में रामपुर में एक महिला ने अपने उन 2 बेटों का SIR फॉर्म भर दिया जो कुवैत और दुबई में नौकरी करते हैं.
इस पर बीएलओ ने कोतवाली में महिला और उसके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. मामला चर्चा में आया तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह रामपुर में महिला से मिलने पहुंचे. संजय सिंह ने बुजुर्ग मां से मुलाकात की और उनके दर्द को जाना.
कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के लोहिया पार्क की रहने वाली नूरजहां के दो बेटे हैं. एक का नाम आमिर है और दूसरा दानिश है. एक बेटा कुवैत में रहकर नौकरी करता है तो दूसरा दुबई में काम करता है. नूरजहां ने अपने दोनों बेटे आमिर और दानिश के एसाईआर फॉर्म भरकर जमा किए, जिस पर बवाल हो गया.
जिला प्रशासन ने नूरजहां और उसके दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. इसको लेकर रामपुर में सियासत गरमा गई है. रविवार देर रात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह रामपुर पहुंचे. उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला सहित कई लोग पहुंचे और महिला से मुलाकात की.
इसके बाद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, SIR के तहत वही घोटाला जो बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं. SIR का माखौल उड़ाया जा रहा है. एक बूढ़ी महिला के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, जबकि उसने नियम की तहत जो उसका लड़का बाहर रहता है, भारत का नागरिक है, उसका फॉर्म भरा था.
नियम में लिखा है कि कोई भी प्रवासी भारत का नागरिक बन सकता है और परिवार का कोई सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है. इसमें FIR कहा बनती है, कैसे FIR हो गई? संजय सिंह ने कहा मैं रामपुर के इस मामले को सदन में उठाऊंगा.
रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया, दो व्यक्ति थे, जो कुवैत और दुबई में रहते हैं, उनका जो एनुमरेबल फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो छलपूर्वक उनके परिवार के व्यक्ति ने जमा करा दिया था. यह शुद्ध रूप से जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है, उसका उल्लंघन है. इसके क्रम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है.
क्या है कानूनी प्रक्रिया
- यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल उसी स्थान पर गणना प्रपत्र भरे जहां वह वास्तविक रूप से निवास करता है.
- निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से प्रपत्र भरना, गलत जानकारी देना, तथ्य छिपाना अथवा दोहरी प्रविष्टि बनाए रखना, भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.
- ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम-संगत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
- जिन व्यक्तियों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दो स्थानों से गणना प्रपत्र भरे गए हैं, जबकि वे सामान्यतः वहां निवास नहीं करते, उनके लिए रोलबैक का विकल्प उपलब्ध है. ऐसे व्यक्ति अपने बीएलओ से संपर्क कर अपनी प्रविष्टि में तत्काल संशोधन करा सकते हैं.
- इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की त्रुटि करता है अथवा मामला प्रशासन के संज्ञान में आता है, तो उनके विरुद्ध संबंधित नियमों के तहत कठोर एवं अपरिहार्य विधिक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः यूपी में अंतिम चरण में SIR प्रक्रिया; अफसरों से अपडेट ले रहे CM योगी, मुरादाबाद-गाजियाबाद के बाद पहुंचे आगरा