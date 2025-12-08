ETV Bharat / state

विदेश में थे बेटे, मां ने रामपुर में भर दिया SIR फॉर्म, मुकदमा दर्ज; आप नेता संजय सिंह ने सरकार को घेरा

रामपुर में महिला से मुलाकात करते आप नेता संजय सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: उत्तर प्रदेश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का काम चल रहा है. इसी प्रक्रिया में रामपुर में एक महिला ने अपने उन 2 बेटों का SIR फॉर्म भर दिया जो कुवैत और दुबई में नौकरी करते हैं. इस पर बीएलओ ने कोतवाली में महिला और उसके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. मामला चर्चा में आया तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह रामपुर में महिला से मिलने पहुंचे. संजय सिंह ने बुजुर्ग मां से मुलाकात की और उनके दर्द को जाना. कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के लोहिया पार्क की रहने वाली नूरजहां के दो बेटे हैं. एक का नाम आमिर है और दूसरा दानिश है. एक बेटा कुवैत में रहकर नौकरी करता है तो दूसरा दुबई में काम करता है. नूरजहां ने अपने दोनों बेटे आमिर और दानिश के एसाईआर फॉर्म भरकर जमा किए, जिस पर बवाल हो गया. रामपुर में मीडिया से बात करते आप नेता संजय सिंह. (Video Credit; ETV Bharat) जिला प्रशासन ने नूरजहां और उसके दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. इसको लेकर रामपुर में सियासत गरमा गई है. रविवार देर रात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह रामपुर पहुंचे. उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला सहित कई लोग पहुंचे और महिला से मुलाकात की.