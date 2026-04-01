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ऐशो-आराम के लिए घर के बेटे ने ही रची 10 लाख की लूट की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता का बेटा तवलीन ही पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है. जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस ने तीन आरोपी किए गिरफ्तार
पुलिस ने तीन आरोपी किए गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 8:43 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हुई 10 लाख रुपये की लूट की वारदात में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. जिस शख्स ने खुद को पीड़ित बताया, उसी के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी लूट की साजिश रची थी. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस केस का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक 31 मार्च को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि दो बदमाशों ने फायरिंग कर 10 लाख रुपये लूट लिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. टीम ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान की. जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता का बेटा तवलीन उर्फ रहत ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है. उसे मुखर्जी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया. वहीं उसके दो साथी मोहित और पंकज वारदात के बाद बिहार भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए लखनऊ टोल प्लाजा से दोनों को दबोच लिया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों ने ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए लूट की योजना बनाई थी. वारदात के दौरान तवलीन स्कूटी चला रहा था, जबकि मोहित ने पिस्टल से फायरिंग की और पंकज साजिश में बराबर का साझेदार था. पुलिस ने लूटी गई रकम और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है. डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि 'तेजी से की गई जांच और टीम वर्क के चलते इतने कम समय में मामले का खुलासा संभव हो सका. आरोपी से हथियार के स्रोत और अन्य पहलुओं को लेकर आगे पूछताछ जारी है.'

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दिल्ली में 10 लाख की लूट की साजिश
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