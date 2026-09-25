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बेटे ने कराई थी दवा कारोबारी पिता की हत्या, कानपुर पुलिस का खुलासा

कानपुर: शहर के बेहद चर्चित मामलों में शामिल दवा कारोबार विनीत मनोचा हत्याकांड में गुरुवार को कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने अब एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि दवा कारोबारी की हत्या उनके बेटे सुब्रत ने नौकर विशाल संग मिलकर कराई थी.

बेटे को जुएं, सट्टा आदि का शौक था, जिसके चलते वह 40 से 50 लाख रुपये के कर्ज में डूब गया था. वहीं, बेटे का ये भी कहना था कि पिता के कई महिलाओं से संपर्क थे. उसे शक था, कि पिता पूरी संपत्ति किसी महिला के नाम कर दें, तो उसे क्या मिलेगा? वहीं, पिता हर माह बेटे को 40 हजार रुपये खर्च के लिए देते थे. जबकि बेटे सुब्रत को हर माह 55 हजार रुपये कर्ज चुकाना होता था. इसलिए बेटे ने पिता की दुकान में काम करने वाले नौकर विशाल संग मिलकर कई माह पहले ही हत्या की योजना बना ली थी. तय प्लानिंग के मुताबिक बेटे ने नौकर विशाल व उसके साथी राजकिशोर से मर्डर कराया.

गुरुवार को पुलिस ने बेटे विशाल को साक्ष्यों के आधार पर जेल भेज दिया. जबकि मर्डर के कुछ दिनों बाद ही कमिश्नरेट पुलिस ने ये ठोस दावा किया था कि दवा कारोबारी बहू शालू ने अपने ससुर की हत्या कराई थी. अब पुलिस भले ही ये कह रही हो कि उसके पास आरोपी बेटे के सभी साक्ष्य हैं, मगर, पुलिस की ये नई कहानी किसी के गले नहीं उतर रही है.



उस दिन बेटे-बहू ने की थी पार्टी: कुछ दिनों पहले ही शहर की कल्याणपुर थाना पुलिस टीम के सदस्यों को इस मामले की जांच पड़ताल में एक ऐसा वीडियो मिला था, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था. जिस रात दवा कारोबारी विनीत मनोचा की हत्या हुई थी, उस रात बेटे सुब्रत व बहू शालू ने एक पार्टी आयोजित की थी, जिसमें दोनों जमकर झूमते दिखे थे.

पुलिस ने जब इस मामले में दवा कारोबारी की बहू को अरेस्ट किया था, तब साक्ष्यों के आधार पर दावा किया था कि बहू ने ही हत्या कराई. हालांकि, अब पुलिस कमिश्नरेट के आला अफसरों का कहना है दवा कारोबारी की हत्या बेटे ने कराई, जिसमें उसने नौकर को पहले फ्लैट की डुप्लीकेट चाभी बनवाने का काम दिया था, फिर हत्या के लिए सुपारी की रकम भी तय की थी. वहीं, पकड़े जाने पर बेटे सुब्रत ने नौकर विशाल से कहा था, कि पुलिस के सामने उसका नाम न लेकर पत्नी शालू का नाम ले.



जिस दिन से जेल गई थी पत्नी शालू, उस दिन से चुप था सुब्रत: दवा कारोबारी हत्याकांड में पहले दिन से पुलिस को मृतक कारोबारी के बेटे सुब्रत पर शक था. पहले दिन जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को आरोपी नौकर विशाल फ्लैट के अंदर जाता दिखा था, मगर, उस दिन बेटे सुब्रत ने उसे पहचानने तक से इंकार कर दिया था.