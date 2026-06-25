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अनुकंपा पर बीसीसीएल में नौकरी के लिए पुत्र ने करा दी पिता की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

धनबाद: जिले के बरोरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस के अनुसार शख्स की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के बेटे ने ही रची थी.

पुलिस के मुताबिक बीसीसीएल में अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की मंशा से बेटे ने अपने पिता की हत्या के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही हत्या में प्रयुक्त किए गए कई सामान भी बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब. (वीडियो-ईटीवी भारत)

20 जून को बरामद किया गया था शव

दरअसल, बरोरा थाना क्षेत्र में 20 जून की सुबह चिटाही से बरोरा जाने वाली पीसीसी सड़क के किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पाया गया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई थी. तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य जांच के आधार पर पुलिस ने मृत शख्स की पहचान तुलेश्वर नोनिया के रूप में की और हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

बेटा ही निकला मुख्य साजिशकर्ता