मां की प्रॉपर्टी पर बेटे ने धोखाधड़ी से लिया लोन, कंपनी कर्मचारियों की भी सांठगांठ, केस दर्ज

हरिद्वार में बेटे ने फर्जीवाड़ा कर मां के मकान पर लोन ले लिया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

HARIDWAR LOAN FRAUD CASE
Published : November 29, 2025 at 10:09 AM IST

Updated : November 29, 2025 at 11:37 AM IST

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर में एक बेटे ने लोन एजेंट और निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपनी ही मां के साथ धोखाधड़ी कर डाली. बेटे ने मां के मकान पर लोन ले लिया. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बेटे और कंपनी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर शुरू कर दी है.

सुभाषनगर निवासी सुमन जैन पत्नी प्रमोद जैन ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सुभाषनगर गली नंबर बी-5 में उनका मकान है. उनके ही बेटे नीरज गर्ग ने लोन एजेंट और निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके मकान पर लोन ले लिया. निजी कंपनी की हरिद्वार शाखा से लिए गए लोन के दस्तावेजों में कहीं भी उनके हस्ताक्षर नहीं हैं.

पीड़िता ने आरोप लगाया उसके बेटे नीरज, लोन एजेंट एवं बैंक कर्मचारियों ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकार कराया है. जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की. कहीं पर भी सुनवाई न होने पर उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कोर्ट के आदेश पर नीरज व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

महिला ने पति, सास के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा: वहीं, एक अन्य मामले में बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति, सास, और पति के दोस्त व उसकी पत्नी पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ग्राम बढ़ेडी राजपूतान निवासी आशमी ने बहादराबाद थाने में शिकायत देकर बताया उसने बीती 19 नवंबर को थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसकी जानकारी दानिश व उसके दोस्त शाहनूद को लगी तो शाहनूद ने बीती 21 नवंबर को दिन में फोन किया. अभद्र व अश्लील टिप्पणी की. इतना ही नहीं उसे डराया धमकाया गया. जान से मारने की धमकी भी दी गई. इसके बाद उसके पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी. कहा कि उसका अपहरण कराकर शव को खुर्द बुर्द कर देंगे.

परेशान होकर पीड़िता ने शाहनूद और दानिश की शिकायत शाहनूद की पत्नि तय्यबा व अपनी सास मुन्नी से की तो तय्यबा व मुन्नी ने भी केस वापस लेने की बात कही. ऐसा न करने पर तलाक दिलवा कर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

