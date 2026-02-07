ETV Bharat / state

रायबरेली में मासूम को ट्रक ने 200 मीटर तक घसीटा, मां के सामने डेढ़ साल के बेटे की मौत

रायबरेली : शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मां के सामने डेढ़ साल का मासूम ट्रक के नीचे आ गया. ट्रक मासूम को करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. मासूम का क्षत-विक्षत शव देख मां चीख पड़ी. चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पुलिस ने पूछताछ की. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने बताया, बांदा-बहराइच हाईवे पर शनिवार शाम करीब साढ़े 5 बजे घटना हुई. मृतक मासूम की पहचान वेदांश (डेढ़ वर्ष) के रूप में हुई है. घायलों में महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर सलेथू गांव निवासी हर्षित (18) पुत्र सूर्यलाल और उसकी बड़ी बहन रीना पत्नी मोनू शर्मा शामिल हैं, जो शिवगढ़ के केसरखेड़ा मजरे चितवनियां की रहने वाली हैं.

हर्षित अपनी बड़ी बहन रीना व भांजे वेदांश को लेकर बाइक पर बिठाकर बछरावां में अल्ट्रासाउंड कराने गया था. अल्ट्रासाउंड कराकर वे वापस घर लौट रहे थे. रानीखेड़ा के पास सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता देख हर्षित ने अपनी बाइक हाईवे किनारे रोक दी. बावजूद ट्रक अनियंत्रित हो गया और उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम पहिए के नीचे आ गया.