ETV Bharat / state

रायबरेली में मासूम को ट्रक ने 200 मीटर तक घसीटा, मां के सामने डेढ़ साल के बेटे की मौत

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चा ट्रक के नीचे आ गया और मौत हो गई.

ट्रक के नीचे आने से बच्चे की मौत.
ट्रक के नीचे आने से बच्चे की मौत. (Photo Credit; Raebareli Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली : शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मां के सामने डेढ़ साल का मासूम ट्रक के नीचे आ गया. ट्रक मासूम को करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. मासूम का क्षत-विक्षत शव देख मां चीख पड़ी. चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पुलिस ने पूछताछ की. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने बताया, बांदा-बहराइच हाईवे पर शनिवार शाम करीब साढ़े 5 बजे घटना हुई. मृतक मासूम की पहचान वेदांश (डेढ़ वर्ष) के रूप में हुई है. घायलों में महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर सलेथू गांव निवासी हर्षित (18) पुत्र सूर्यलाल और उसकी बड़ी बहन रीना पत्नी मोनू शर्मा शामिल हैं, जो शिवगढ़ के केसरखेड़ा मजरे चितवनियां की रहने वाली हैं.

हर्षित अपनी बड़ी बहन रीना व भांजे वेदांश को लेकर बाइक पर बिठाकर बछरावां में अल्ट्रासाउंड कराने गया था. अल्ट्रासाउंड कराकर वे वापस घर लौट रहे थे. रानीखेड़ा के पास सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता देख हर्षित ने अपनी बाइक हाईवे किनारे रोक दी. बावजूद ट्रक अनियंत्रित हो गया और उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम पहिए के नीचे आ गया.

मासूम ट्रक के नीचे फंस गया और करीब 200 मीटर तक घसीटता चला गया. उसके बाद चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया. मासूम की मां क्षत-विक्षत शव को देख कर चीखने लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

शिवगढ़ थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया, परिजनों की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ट्रक चालक और ट्रक की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : मेरठ स्क्रैप कारोबारी हत्याकांड; परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा, एक आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
ROAD ACCIDENT IN RAE BARELI
CHILD CRUSHED BY TRUCK IN RAEBARELI
रायबरेली में बच्चे को ट्रक ने कुचला
RAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.