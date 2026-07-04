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बुजुर्ग मां को प्रताड़ित करने वाले बेटा बहू घर से बेदखल, बिलासपुर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को माना सही

बुजुर्ग मां को प्रताड़ित करने वाले बेटा बहू घर से बेदखल ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक प्रताड़ित बुजुर्ग मां के हक में अहम निर्णय सुनाते हुए उसके बेटे और बहू के बेदखली पर मुहर लगा दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि यदि बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो उसे घर से बेदखल किया जा सकता है.

बेटे और बहू की याचिका खारिज

कोर्ट ने बेटे और बहु की याचिका खारिज करते हुए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के बेदखली के आदेश को सही ठहराया है.कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 केवल भरण पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बुजुर्गों के उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान,शांति और सुरक्षा देना भी है.

क्या है मामला ?

बिलासपुर मिनोचा कॉलोनी निवासी 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में एक आवेदन पेश किया था. बुजुर्ग महिला का आरोप था कि उसके मकान के पहले मंजिल पर रहने वाले बड़े बेटे देवेन्द्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना उन्हें लगातार प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं. बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन खत्म करने की आशंका के साथ बेटे बहू को घर से बेदखल करने की गुहार लगाई थी.