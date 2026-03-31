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बेटे ने पुआल को बनाया पिता.. मां ने 18 साल बाद फोड़ी चूड़ियां, पहुंचा पूरा गांव, जानें मामला

मसौढ़ी में एक बेटे ने पुआल को अपना पिता बनाया और उसका दाह संस्कार किया. मां ने भी अपनी चूड़ियां फोड़ दी. पढ़ें पूरी खबर

Father cremation by making effigy
पुआल का पुतला बनाकर पिता का दाह संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 5:55 PM IST

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पटना: लंबे अरसे से घर आने का इंतजार कर रहे बेटे ने आखिरकार थक हारकर अपने पिता का पुआल का पुतला बनाकर दाह संस्कार कर दिया. बेटे ने अपने पिता को मृत मानकर एक पुआल का पुतला बनाया और हिंदू रीति रिवाज से अर्थी पर सजाकर पूरे गांव में शव यात्रा निकाली. उसके बाद नदी घाट पर विधवत तौर पर दाह संस्कार किया. यह मामला बिहार के पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड के चरमा पंचायत के तिसखोरा गांव का है.

18 साल पहले घर छोड़कर गए थे श्याम: श्याम नारायण पटेल पिता स्व सवारी रजक, पिछले 18 साल से अपने घर तिसखोरा नहीं लौटा है. घर वापसी का इंतजार कर रही उसकी पत्नी राजमणि देवी की आंखें इंतजार में पथरा आ गई, लेकिन श्याम घर वापस नहीं आए.

Father cremation by making effigy
पिता की निकाली गई शवयात्रा (ETV Bharat)

बच्चों को याद नहीं पिता का चेहरा: श्याम नारायण जब घर छोड़कर गए थे तब उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन आज वही बच्चे 20 साल के हो गए हैं. इन बच्चों को भी पिता का चेहरा शायद ही याद हो. अब एक लंबे इंतजार के बाद उम्मीदें टूट चुकी हैं. ऐसे में अब सभी परिवार वालों ने उसे मृत समझकर दाह संस्कार कर दिया है.

"जब हम छोटे थे, उस वक्त हमारे पिता कहीं चले गए थे. लेकिन आज तक वापस नहीं आए. काफी खोजबीन की गई है. ऐसे में अब हम सभी लोगों ने इंतजार की उम्मीद छोड़ दी है और उन्हें मृत मानकर दाह संस्कार कर रहे हैं."- चंदन कुमार, लापता श्याम नारायण पटेल के पुत्र

राजनीतिक पार्टी से थे जुड़े: श्याम नारायण पटेल के बेटे राहुल कुमार ने बताया कि जब हम छोटे थे, उसी वक्त हमारे पिता घर से कहीं चले गए थे. आज तक घर वापस नहीं लौटे हैं. वह एक राजनीतिक पार्टी भाकपा माले में काम करते थे और उसी के काम में दिन रात लगे रहते थे. पत्नी राजमणि ने बताया कि बहुत इंतजार किया, लेकिन अब मैंने उनके लौटने की उम्मीद छोड़ दी है और खुदको विधवा मान लिया है.

Father cremation by making effigy
बेटे ने पिता का किया दाह संस्कार (ETV Bharat)

"लगातार पिछले 18 सालों से वह घर से गायब हैं. किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है. हम लोगों ने काफी प्रयास किया, काफी ढूंढा, लेकिन नहीं मिल पाए हैं. ऐसे में अब हम लोगों को लग रहा है कि उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से उनके नाम पर एक पुआल का पुतला बनाकर दाह संस्कार कर रहे हैं."- राहुल कुमार,श्याम नारायण पटेल के बेटे

"वह माले कार्यकर्ता थे और पार्टी के काम से हमेशा इधर-उधर जाते थे, लेकिन वापस आज तक नहीं आए हैं. 18 साल हो गए आज तक वापस नहीं आए हैं."- राजमणि देवी, श्याम नारायण पटेल की पत्नी

"श्याम नारायण पटेल भाकपा माले कार्यकर्ता थे और पार्टी के काम से इधर-उधर जाया करता था. पिछले 15 साल हो गए, अभी तक वह अपने घर पर नहीं आया है. उसपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए हैं. पुलिस लगातार घर पर भी खोजने आती है, लेकिन अब परिवार वाले मृत मानकर दाह संस्कार कर रहे हैं."- सरयू प्रसाद, गांव के बुजुर्ग, तिसखोरा, मसौढ़ी

क्यों किया पुआल को पिता मानकर दाह संस्कार: वहीं गांव के लोगों ने भी बताया कि श्याम नारायण पटेल पिछले 18 साल से गायब हैं. किसी को कुछ आता पता नहीं है. जानकारी के अनुसार श्याम नारायण पटेल भाकपा माले के सक्रिय सदस्य थे. उनपर कई आपराधिक मामले भी थे, जिसको लेकर पुलिस लगातार घर पर खोजबीन जांच पड़ताल भी करने आई थी. इन सबों से आजीज होकर बेटे राहुल कुमार ने अपने पिता को मृत मानकर दाह संस्कार कर दिया है.

"हमारे पंचायत के तिसखोरा गांव के श्याम नारायण पटेल अपने घर से चले गए थे जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं. पटेल भाकपा माले के कार्यकर्ता थे. ऐसे में उसके परिवार के लोग विधवात तौर पर पुआल का पुतला बनाकर दाह संस्कार कर रहे हैं."- बलवीर चौधरी, मुखिया, चरमा पंचायत, मसौढ़ी

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