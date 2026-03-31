ETV Bharat / state

बेटे ने पुआल को बनाया पिता.. मां ने 18 साल बाद फोड़ी चूड़ियां, पहुंचा पूरा गांव, जानें मामला

पुआल का पुतला बनाकर पिता का दाह संस्कार ( ETV Bharat )