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बालाघाट में कलयुगी बेटे ने पिता को जिंदा जलाया, बेटी को संपत्ति का हिस्सा देने से था नाराज

बालाघाट: लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम सोगलपुर में 14 नवंबर को एक कमरे से अधजली लाश मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला था. जानकारी के मुताबिक संपत्ति विवाद में उसने पिता को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल पूरा मामला लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सोगालपुर का है. 80 वर्षीय डुडेश्वर खोब्रागढ़े का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को भी दे दिया था. लेकिन बाप का यह फैसला बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर डाली. पुलिस के अनुसार आरोपी अनिल अपने पिता द्वारा बहन को सम्पत्ति में हिस्सेदारी देने के अलावा पेंशन की रुकी हुई राशि का लाभ दिलाने की आशंका को लेकर नाराज था.

इसी बात को लेकर अनिल का उसके पिता से 13 नवंबर की रात झगड़ा भी हुआ था. पुलिस के अनुसार आरोपी अनिल ने विवाद के बाद रात करीब 9 बजे बिस्तर पर सो रहे बुजुर्ग पिता पर मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर आग लगा दी. अवस्था ठीक न होने के कारण बुजुर्ग ठीक से चल फिर नही पाते थे, और ठीक से बोल व सुन भी नही पाते थे. वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया.

दूसरे दिन 14 नवंबर को घर के कोने में बुजुर्ग का अधजला शव पुलिस ने बरामद किया था. जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई.

ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार अनिल स्वभाव से ही चिड़चिड़ा था. उसका पड़ोसियों के अलावा परिवारजनों से भी सम्बन्ध अच्छे नहीं थे. वह गांव-गांव फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था.

पुलिस ने रविवार को आरोपी को किया गिरफ्तार

इस पूरे मामले पर एसडीओपी दीपक तोमर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और परिजनों के बयान के आधार पर रविवार को आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया गया है. थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी ने बताया कि आरोपी की बहन अपने बच्चों को छोड़कर अपने मायके में पिता डुडेश्वर खोब्रागढ़े के पास आकर कुछ सालों से रहने लगी थी. जिसे पिता ने अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दिया था. इसके अलावा पिता की पेंशन किसी कारणवश दो साल से नहीं मिली थी. जिसकी राशि आरोपी पिता से खुद को देने बात कहता रहता था. इसी बात को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.