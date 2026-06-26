बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा: थप्पड़, लात और घूंसों से नहीं भरा मन तो जमीन पर गिराकर घसीटा

बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा: थप्पड़, लात और घूंसों से नहीं भरा मन तो जमीन पर गिराकर घसीटा
पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था.
Published : June 26, 2026 at 3:48 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है. एक बेटे ने रिश्तों की मर्यादा लांघते हुए अपने ही बुजुर्ग पिता पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाए. जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा और जिस पिता के कंधे पर बैठकर उसने दुनिया को देखा, उसी पिता को बेटे ने जमीन पर गिराकर लात तक मारी.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल: बेटे की मारपीट में बुजुर्ग पिता लहूलुहान हो गए. यह पूरा वाकया घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. यह घटना करीब 15 दिन पुरानी बताई जा रही है. पिता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. हालांकि, इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सांगानेर थानाधिकारी लिखमाराम ने बताया कि यह घटना सांगानेर थाना इलाके के मारुती नगर कॉलोनी की है. यह पुराना मामला है.
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थाने में मुकदमा दर्ज, बेटे को किया पाबंद: थानाधिकारी का कहना है यह घटना सांगानेर थाना इलाके के चंदलाई स्थित मारुति कॉलोनी की 19 जून की है. पिता आनंदी लाल के साथ बेटे धनपत ने मारपीट की. इस घटना को लेकर 21 जून को सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ हुआ. उन्होंने बताया कि बुजुर्ग पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को पाबंद करवाया गया है. बताया जा रहा है कि पिता और बेटा एक ही घर में रहते हैं. घरेलू विवाद के चलते दोनों में कहासुनी हुई थी. इसी के चलते बेटे ने अपने पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की.
सोशल मीडिया यूजर्स में गुस्सा: इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को देखकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं. पिता के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.
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