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बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा: थप्पड़, लात और घूंसों से नहीं भरा मन तो जमीन पर गिराकर घसीटा

बेटे ने बुजुर्ग पिता की पिटाई की ( Photo Source- Social Media )