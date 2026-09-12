ETV Bharat / state

मां की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार, कवर्धा में जादू-टोने के शक में पीट-पीटकर मार डाला

बेटे ने अपनी ही मां पर जादू-टोना करने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की, कबीरधाम जिले के झलमला थाना इलाके का मामला

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा. कबीरधाम जिले के झलमला थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए उसके ही बेटे को गिरफ्तार किया है. ग्राम मुड़वाही में मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां बेटे ने अपनी ही मां पर जादू-टोना करने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह ग्राम मुड़वाही निवासी सबर सिंह मेरावी ने झलमला थाने पहुंचकर सूचना दी कि उसकी पत्नी बतसिया बाई मेरावी (50 साल) घर में मृत अवस्था में पड़ी है. उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले और महिला के सिर समेत शरीर पर चोट के निशान पाए गए.

बेटे पर पुलिस को हुआ शक

पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. जांच के दौरान पुलिस को हत्या का संदेह हुआ. परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि मृतका का बेटा तुलसी राम अपने परिवार से अलग रहता था. गुरुवार रात करीब 10 बजे वह अपनी मां के घर पहुंचा था. आरोप है कि उसने मां पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की. इसके बाद महिला उठ नहीं सकी और सुबह उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी तुलसी राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपनी मां के साथ हाथ-पैर और डंडे से मारपीट करने की बात स्वीकार की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.

महासमुंद में 48 घंटे में खुला हत्या का राज, पत्नी से छेड़छाड़ के विवाद में 2 युवकों ने किया मर्डर
SIT ने 7 दिन में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, बहन के प्रेमी की भाई ने की थी हत्या, 2 महीने पहले हुई थी वारदात
एकतरफा प्रेम के विरोध में महिला की हत्या, बेटी से बात करने से मना किया तो दे दी मौत

TAGGED:

MURDER OVER SUPERSTITION
CRIME OVER WITCHCRAFT SUSPICION
मां की हत्या
हत्या का आरोपी बेटा
SON BEATS MOTHER TO DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.