घर में सो रहे पिता को बेटे ने लाठी से पीटकर मार डाला; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 2:15 PM IST
मऊ: जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार भोर में एक बेटे ने अपने ही पिता की सोते समय बेरहमी से लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई. परिवार में मातम पसर गया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी की पत्नी इस समय अपने मायके में रह रही है, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामसभा इंद्रपुर निवासी बसाऊ राम (50) बुधवार की रात अपने घर में सो रहे थे.
भोर के समय उनके बेटे हरिकेश (22) ने अचानक उन पर लाठियों से हमला कर दिया. हमला इतना हिंसक था कि बसाऊ राम को संभलने का मौका तक नहीं मिला. लाठी से लगातार वार किए जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
घर में मौजूद परिजनों ने जब चीख-पुकार सुनी तो वह मौके पर पहुंचे. परिजनों ने किसी तरह हमलावर बेटे को रोका और गंभीर घायल बसाऊ राम को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी चिकित्सक के पास ले गए. हालांकि, डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आखिर एक बेटे ने अपने ही पिता के लिए इतना क्रूर कदम क्यों उठाया? फिलहाल घटना के पीछे का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपी पुत्र को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही है. हत्यारोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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