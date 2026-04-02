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घर में सो रहे पिता को बेटे ने लाठी से पीटकर मार डाला; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घर में सो रहे पिता को बेटे ने लाठी से पीटकर मार डाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )