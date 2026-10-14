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हैवानियत! कुत्ते को मारने से रोकने पर भड़का बेटा, डंडे से पीट पीटकर पिता की ली जान, फरार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बेटा ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: यूपी के औरैया में दिलदहला देने वाली घटना में कुत्ते को मारने से मना करने पर बेटे ने अपने पिता के सिर पर डंडे से वार कर जान ले लिया. ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र के नगरिया राजाराम गांव में घटी इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के अभाव में पिता की मौत हो गई, मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

12 अक्टूबर की घटना

ऐरवाकाटा पुलिस के मुताबिक, घटना 12 अक्टूबर 2026 की है. नगरिया राजाराम गांव निवासी कंचन ने अपने बेटे आजाद को कुत्ते को मारने से मना किया था. इस बात को लेकर उन्होंने बेटे को जोर से डांट दिया. इससे आहत होकर आजाद ने अपने पिता कंचन के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में कंचन गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई. आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल (Video Credit; ETV Bharat) बहू की तहरीर एफआईआर