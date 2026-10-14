हैवानियत! कुत्ते को मारने से रोकने पर भड़का बेटा, डंडे से पीट पीटकर पिता की ली जान, फरार आरोपी गिरफ्तार
पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 5:12 PM IST
औरैया: यूपी के औरैया में दिलदहला देने वाली घटना में कुत्ते को मारने से मना करने पर बेटे ने अपने पिता के सिर पर डंडे से वार कर जान ले लिया. ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र के नगरिया राजाराम गांव में घटी इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के अभाव में पिता की मौत हो गई, मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
12 अक्टूबर की घटना
ऐरवाकाटा पुलिस के मुताबिक, घटना 12 अक्टूबर 2026 की है. नगरिया राजाराम गांव निवासी कंचन ने अपने बेटे आजाद को कुत्ते को मारने से मना किया था. इस बात को लेकर उन्होंने बेटे को जोर से डांट दिया. इससे आहत होकर आजाद ने अपने पिता कंचन के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में कंचन गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई.
बहू की तहरीर एफआईआर
वहीं घटना के बाद मृतक की बहू कौशल्या ने पुलिस को तहरीर दी. इसके आधार पर थाना ऐरवाकटरा में मुकदमा अपराध संख्या 156/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 105 में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी.
बाऊखेड़ा मोड़ के पास गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देश देने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने अभियान चलाया. ऐरवाकटरा पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस टीम ने बाऊखेड़ा मोड़ से नगरिया राजाराम जाने वाले रास्ते पर लगभग 100 मीटर आगे से आरोपी आजाद को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आजाद पुत्र कंचन, निवासी नगरिया राजाराम, थाना ऐरवाकटरा, जनपद औरैया, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है।गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष गंगादास गौतम, उपनिरीक्षक बालेन्द्र पाण्डेय और टीम शामिल रही.
वहीं घटना के संबंध में सीओ बिधूना पुनीत मिश्रा ने बताया है कि राजा रामनगरिया गांव में पिता की डंडे से पीट कर निर्मम हत्या के मामले में फरार चल आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. कुत्ते को डंडा मारने से मना करने पर भड़के बेटे ने अपने पिता की डंडे से पिटाई कर कर दी थी. हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
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