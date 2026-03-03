ETV Bharat / state

पिता की मौत के 10 साल बाद बेटे ने लिया बदला, आखिरी सांस निकलने तक मारता रहा चाकू

शिवहर: होली से ठीक पहले जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है. 10 साल पुरानी दुश्मनी की आग में धधक रहे एक युवक अरुण कुमार ने अपने ही गांव गंगा धरमपुर के एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी है. बताया जाता है कि 35 वर्षीय विनोद राय पर अरुण ने कई बार चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

10 साल पहले हुई मौत का बदला: मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद राय, पिता किशोरी राय, निवासी गंगाधर्मपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पिता की मौत का बदला लेने के लिए हत्या (murder in sheohar)

ऐसे हुई थी पिता की मौत: मृतक के भाई सुबोध राय ने बताया कि वे तीन भाई हैं. आरोप है कि आरोपी, विनोद राय को शाम करीब 4 बजे बुलाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद यह घटना सामने आई है. SDPO सुशील कुमार ने बताया कि करीब 10 साल पहले आरोपी अरुण के पिता की विनोद राय के खेत में मौत हो गई थी. जंगली मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से पिता की मौत हो गई थी.