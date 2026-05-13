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पिता की मौत की खबर सुनते ही बेटे ने उठा ली कुल्हाड़ी.. मां समेत 6 लोगों पर किया हमला

खगड़िया में पिता की मौत के बाद बेटा अपना आपा खो बैठा और मां समेत छह लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

Son attacks mother in khagaria
पिता की मौत के बाद बेटे ने किया मां समेत 6 लोगों पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
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खगड़िया: जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा पंचायत के जमुआ गांव में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. पिता की मौत के बाद गुस्से में आए एक युवक ने धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से अपनी मां समेत छह लोगों पर हमला कर दिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही चौथम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

पिता के निधन के बाद अचानक हुआ उग्र: जानकारी के अनुसार जमुआ गांव निवासी उग्रसेन पाठक की नेचुरल डेथ बुधवार सुबह करीब 11 बजे हो गयी थी. मौत की खबर सुनते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण उनके घर पहुंचने लगे. इसी दौरान उग्रसेन पाठक का पुत्र प्रदीप पाठक अचानक उग्र हो गया और घर में मौजूद लोगों पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया.

बेटे की करतूत से हड़कंप (ETV Bharat)

मां समेत 6 लोगों पर हमला: हमले में रीता देवी, बच्चन देवी, सीमा देवी, मंजू देवी, हरिलाल यादव और क्षत्री यादव घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल चौथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को सदर अस्पताल खगड़िया रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा: जानकारी के अनुसार तीन लोग आईसीयू में भर्ती हैं और तीन लोगों की स्थिति खतरे से बाहर बतायी जाती है. घटना की सूचना मिलते ही चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार पुलिस बल और डायल 112 टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रदीप पाठक को हिरासत में लेकर थाना पहुंचाया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

"दोपहर करीब 12 बजे घटना की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है."- अजीत कुमार,चौथम थानाध्यक्ष

Son attacks mother in khagaria
पिता के निधन के बाद अचानक उग्र हुआ बेटा (ETV Bharat)

मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा आरोपी: ग्रामीणों के अनुसार आरोपी प्रदीप पाठक लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटना के बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है. पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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