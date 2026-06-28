ETV Bharat / state

नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां की हत्या...आरोपी बेटा गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी के खोह नागोरियान थाना पुलिस ने महिला की हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया. बेटा ही मां का हत्यारा निकला. महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे अनिल बैरवा को गिरफ्तार कर लिया. नशे के लिए पैसों की बात को लेकर बेटे ने मां की हत्या कर दी. घटना के समय परिजन मजदूरी पर गए थे.

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि शनिवार को बुंदु विहार कॉलोनी बंध्या मोड पर अधेड़ महिला पन्नी देवी की हत्या के आरोप में उसके बेटे अनिल बैरवा को गिरफ्तार किया. हत्या के मामले में गिरफ्तार गंगापुर सिटी निवासी अनिल नशे के लिए रोजाना अपने परिजनों से पैसे मांगता था. शनिवार को आरोपी के दो बड़े भाई और भाभी मजदूरी पर गए हुए थे. तब आरोपी अनिल ने घर पर अपनी मां पन्नी देवी से नशा करने के लिए पैसे मांगे.पैसे नहीं देने पर गुस्साए आरोपी ने मां का सिर दीवार में भिड़ा दिया एवं चाकू से हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर भाग गया. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें:जयपुर: छोटे से झगड़े में 14 साल के बच्चे की क्रूर हत्या, पुलिस ने आरोपी तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया