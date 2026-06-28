ETV Bharat / state

नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां की हत्या...आरोपी बेटा गिरफ्तार

पैसे के लिए मां से किया झगड़ा. घटना के समय परिवार के अन्य लोग मजदूरी पर गए थे.

Accused son in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बेटा (Photo : Jaipur police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के खोह नागोरियान थाना पुलिस ने महिला की हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया. बेटा ही मां का हत्यारा निकला. महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे अनिल बैरवा को गिरफ्तार कर लिया. नशे के लिए पैसों की बात को लेकर बेटे ने मां की हत्या कर दी. घटना के समय परिजन मजदूरी पर गए थे.

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि शनिवार को बुंदु विहार कॉलोनी बंध्या मोड पर अधेड़ महिला पन्नी देवी की हत्या के आरोप में उसके बेटे अनिल बैरवा को गिरफ्तार किया. हत्या के मामले में गिरफ्तार गंगापुर सिटी निवासी अनिल नशे के लिए रोजाना अपने परिजनों से पैसे मांगता था. शनिवार को आरोपी के दो बड़े भाई और भाभी मजदूरी पर गए हुए थे. तब आरोपी अनिल ने घर पर अपनी मां पन्नी देवी से नशा करने के लिए पैसे मांगे.पैसे नहीं देने पर गुस्साए आरोपी ने मां का सिर दीवार में भिड़ा दिया एवं चाकू से हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर भाग गया. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें:जयपुर: छोटे से झगड़े में 14 साल के बच्चे की क्रूर हत्या, पुलिस ने आरोपी तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया

डीसीपी ईस्ट रंजीता ने बताया कि तेजराम बैरवा की रिपोर्ट पर शनिवार को मामला दर्ज किया गया था. खोह नागोरियान थाना अधिकारी प्रकाश बिश्नोई के नेतृत्व में स्पेशल टीमें बनाई गई. पुलिस ने घटना के बाद मौका देखा. आसपास पूछताछ की. मृतका के परिजनों से भी पूछताछ की. हर पहलू पर बारीकी से जांच की. पुलिस ने अनुसंधान के बाद मृतका के बेटे अनिल को गिरफ्तार किया. अनिल ने घटना के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नशे के पैसों के लिए मां से विवाद हुआ था. उसने मां का सिर दीवार में भिड़ाकर एवं चाकू से चेहरे पर हमला कर हत्या कर दी.

पढ़ें: बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा: थप्पड़, लात और घूंसों से नहीं भरा मन तो जमीन पर गिराकर घसीटा

TAGGED:

ACCUSED SON ARRESTED
DISPUTE REFUSAL TO MONEY FOR DRUGS
बेटा ही मां का हत्यारा निकला
WOMAN MURDER CASE SOLVED
WOMAN MURDERED IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.