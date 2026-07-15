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फर्रुखाबाद: जमीन बेचने से मना करने पर बेटे ने की थी पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

फर्रुखाबाद: मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में दो दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मृतक के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. आखिरकार बुधवार को पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया.

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रोहिल्ला निवासी 72 वर्षीय रामदास की हत्या उसके छोटे बेटे श्याम सिंह उर्फ रामू ने 12 जुलाई की रात को कर दी थी. मामले में आरोपी के परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. बुधवार को पुलिस ने आरोपी श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर खून से सनी बनियान भी बरामद किया है.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी 7 जुलाई को की थी. शादी में अधिक खर्च होने के कारण आर्थिक तंगी और कर्ज से वह परेशान था. पिता से जमीन बेचकर रुपए देने की मांग कर रहा था. इसी को लेकर 12 जुलाई की रात में दोनों के बीच विवाद हुआ, जहां गुस्से में आकर कुर्सी से हमला करके उसने अपने पिता की हत्या कर दी. घटना के बाद उसने खून से सनी बनियान को घर से बाहर फेंक दिया था.