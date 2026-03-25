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नूंह में सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई करने वाला बेटा गिरफ्तार, इलाज के दौरान हुई थी मौत

नूंह में बेटे ने सौतेली मां की पिटाई की. इसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

NUH SON ARRESTED FOR MURDER
सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई करने वाला बेटा गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 5:05 PM IST

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नूंह: जिले के पिनंगवा थाना क्षेत्र के गांव ख्वाजली कला में सौतोली मां की बेरहमी से पिटाई मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पहले यह मामला मारपीट का था, लेकिन महिला की मौत के बाद इसे हत्या में बदल दिया गया.

आरोपी गिरफ्तार: इस बारे में फिरोजपुर झिरका के डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि, "आरोपी जमशेद को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ थाना पिनंगवा में मामला दर्ज था, जिसे अब हत्या की धाराओं में परिवर्तित कर दिया गया है."

नूंह में सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई करने वाला बेटा गिरफ्तार (Etv Bharat)

इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम: पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी.घायल महिला को इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां 28 फरवरी को उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. साथ ही लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था.

न्यायिक हिरासत में आरोपी: डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि, "आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है."

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