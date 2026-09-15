ETV Bharat / state

बुजुर्ग मां को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, घर पर कब्जा करने की कोशिश, आरोपी बेटा गिरफ्तार

देहरादून क्लेमेंटटाउन में बुजुर्ग महिला की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया.

assault on woman
बुजुर्ग मां को पीट-पीटकर किया लहूलुहान (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: शहर के थाना क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में एक बुजुर्ग विधवा महिला ने अपने बड़े बेटे और बहू पर मारपीट, गाली-गलौज और घर से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया है. महिला ने पुलिस से शिकायत कर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बुजुर्ग महिला की शिकायत के आधार पर बेटे के खिलाफ थाना क्लेमेंटटाउन में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, टर्नर रोड निवासी बुजुर्ग महिला सत्या राठौर ने 14 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति आरआर राठौर का 8 मई 2025 को निधन हो गया था. इसके बाद वह अपने दो बेटों के साथ पति के मकान के अलग-अलग हिस्सों में रह रही हैं. महिला का आरोप है कि उनका बड़ा बेटा विश्वदीपक राठौर और उसकी पत्नी बबीता राठौर मकान पर कब्जा करने की नीयत से उनसे और उनके पति से पहले भी झगड़ा करते रहे हैं.

शिकायत में बुजुर्ग महिला ने बताया कि, उनके पति ने 25 अक्टूबर 2017 को ही अपने बड़े बेटे और बहू की हरकतों को देखते हुए अपनी चल-अचल संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया था. इसकी शिकायत उनके पति ने पहले ही एसएसपी देहरादून को दे दी थी.

महिला का आरोप है कि, पति की मृत्यु के बाद 17 अगस्त 2025 को उनके बड़े बेटे और बहू ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की और उन्हें घर से निकालने की धमकी दी. इस घटना की जानकारी पहले ही पुलिस को दी जा चुकी है और मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था.

बुजुर्ग महिला के मुताबिक, सुरक्षा के लिए उन्होंने घर में कैमरे लगवाए थे, जिन्हें बेटे और बहू ने तोड़ दिए. महिला ने उस दौरान आशंका जताई कि दोनों से उनकी जान-माल को खतरा हो सकता है. उसके बाद बुजुर्ग ने 3 सितंबर 2026 को कोतवाली थाना प्रभारी को शिकायत देकर अपने बड़े बेटे विश्व दीपक राठौर और उसकी पत्नी बबीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी. लेकिन मुकदमा नहीं हुआ था.

पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, 14 सितंबर को बेटे विश्व दीपक राठौर ने अपनी बुजुर्ग माता के साथ मारपीट और गाली गलौज किया. जिसके बाद आरोपी बेटे विश्व दीपक राठौर के खिलाफ आज थाना क्लेमेंटटाउन में मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी विश्व दीपक राठौर अपनी माता के साथ मारपीट कर रहा था. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
-लोक परमार, प्रभारी, थाना क्लेमेंटटाउन-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

महिला से मारपीट
बेटे ने मां को पीटा
SON BEATS MOTHER
DEHRADUN
ASSAULT ON WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.