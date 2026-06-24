ETV Bharat / state

फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में बेटे-बहू को मारी गोली, इलाज के दौरान बेटे की मौत; वारदात के बाद पिता फरार, पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक सीज की

अवनीश वर्मा (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )