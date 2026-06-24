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फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में बेटे-बहू को मारी गोली, इलाज के दौरान बेटे की मौत; वारदात के बाद पिता फरार, पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक सीज की

बिंदकी कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं.

अवनीश वर्मा (फाइल फोटो)
अवनीश वर्मा (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 5:19 PM IST

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फतेहपुर : जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव में बुधवार सुबह पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि एक बुजुर्ग (75) ने अपने पुत्र और बहू पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई, वहीं बहू को भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी पिता फरार हो गया.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे रामखिलावन वर्मा (75) का अपने पुत्र अवनीश वर्मा (36) तथा बहू से मामूली बात पर विवाद हो गया. कहासुनी बढ़ने पर बुजुर्ग ने आक्रोशित होकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक-एक राउंड फायर कर दिया. इस दौरान गोली लगने से बेटा और बहू गंभीर रूप से घायल हो गये.



गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल दंपती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिंदकी पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया. दोनों को कानपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिये ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई, वहीं महिला को भर्ती कराया गया है.


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त लाइसेंसी असलहे को बरामद कर सीज कर दिया है. वहीं, मुख्य आरोपी घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

बिंदकी कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. अवनीश की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है. परिवार में पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था, हालांकि विवाद की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है. घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया है तथा उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. मामले में तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

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