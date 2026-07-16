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खूनी खेल में बदला पारिवारिक विवाद, बेटे और बहू ने पीट-पीटकर की पिता की हत्या!

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के जाहू पुलिस चौकी के तहत आने वाले बडैहर गांव में बुधवार देर रात एक परिवार के विवाद ने खूनी रंग ले लिया. आरोप है कि जमीन और पैसों के विवाद के चलते बटे और बहू ने 64 वर्षीय पिता के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई है. पुलिस ने मृतक के बेटे और बहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

पड़ोसी ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस के अनुसार, गांव बडैहर निवासी टैक्सी चालक अजय कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि 15 जुलाई की रात करीब 11:15 बजे वह अपनी टैक्सी घर के पास खड़ी कर रहे थे. इसी दौरान उसे पड़ोसी विजय कुमार के घर की ऊपरी मंजिल से उसके पिता रतन चंद (मृतक) की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर वह तुरंत विजय कुमार के घर पहुंचा और ऊपर जाकर देखा तो रतन चंद कमरे के फर्श पर पड़े हुए थे. उनके नाक-मुंह से खून बह रहा था और उनकी हालत गंभीर थी.