दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने किया मां के प्रेमी का मर्डर, दोनों आरोपी गिरफ्तार
यमुनानगर में प्रेम प्रसंग से नाराज बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां के प्रेमी की हत्या कर दी. दोनों आरोपी गिरफ्तार.
Published : October 24, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:28 PM IST
यमुनानगर: प्रेम प्रसंग से नाराज बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां के प्रेमी की हत्या कर दी. दोनों ने हत्या कर शव को नगांवा जगीर गांव के खेत में फेंक दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की. मृतक की पहचान शिव कुमार उर्फ शिबू के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने की मां के प्रेमी की हत्या: यमुनानगर डीएसपी रजत गुलिया के मुताबिक, शिव कुमार के साथ अपनी मां के संबंधों को लेकर आरोपी बेटा उससे नाराज था. इसी रंजिश में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.
हत्या कर खेत में फेंका शव: यमुनानगर के नगांवा जगीर गांव में 17 अक्टूबर को गांव के खेतों में बुडिया निवासी शिव कुमार उर्फ शिबू का शव लावारिस हालत में मिला था. मृतक के सिर और शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे. शुरुआत में पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था, लेकिन शव बरामद होने के बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ दी गई. पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर अपराध शाखा-एक की टीम ने मामले की जांच शुरू की.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार: गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार और उसके दोस्त किरण पाल, दोनों निवासी नगांवा जगीर, को गांव मंडौली के पास यमुना नदी के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी: डीएसपी रजत गुलिया के मुताबिक "पूछताछ में आरोपी प्रदीप कुमार ने बताया कि उसकी मां सुनीता के शिव कुमार के साथ काफी समय से संबंध थे. उसने शिव कुमार को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना. इसी बात से नाराज होकर प्रदीप ने अपने दोस्त किरण पाल के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है. अब वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. हत्या में इस्तेमाल किए गए संभावित हथियारों और घटना से संबंधित अन्य साक्ष्यों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है."
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