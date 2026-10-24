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दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने किया मां के प्रेमी का मर्डर, दोनों आरोपी गिरफ्तार

MOTHER LOVER MURDER YAMUNANAGAR ( ETV Bharat )

यमुनानगर: प्रेम प्रसंग से नाराज बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां के प्रेमी की हत्या कर दी. दोनों ने हत्या कर शव को नगांवा जगीर गांव के खेत में फेंक दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की. मृतक की पहचान शिव कुमार उर्फ शिबू के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने की मां के प्रेमी की हत्या: यमुनानगर डीएसपी रजत गुलिया के मुताबिक, शिव कुमार के साथ अपनी मां के संबंधों को लेकर आरोपी बेटा उससे नाराज था. इसी रंजिश में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.