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सीआरपीएफ जवान भुनेश्वर पाल का अंतिम संस्कार, बेटे ने अधिकारियों के कार्यशैली पर उठाए सवाल

सोमवार को जवान भुनेश्वर पाल का शव हुसैनाबाद के इमलिया टिकर स्थित पैतृक घर पर पहुंचा था. शव पहुंचने के साथ चीख पुकार मच गई थी. सोन नदी के तट पर बेटे सचिन पाल ने भुनेश्वर पाल को मुखाग्नि दिया. इस दौरान भुनेश्वर पाल के परिजनों ने सीआरपीएफ के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए है.

बेटे सचिन ने कहा है कि उनके पिता भुवनेश्वर पाल बम स्क्वायड में थे. वह अधिक पढ़े लिखे हुए नहीं थे, उनकी ड्यूटी मेस में लगाई जा रही थी. ड्यूटी को लेकर वह परेशान थे. बेटे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पिता से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, जब भी बात होती थी, वे अपने परेशानी के बारे में बता रहे थे. बेटे ने वरीय अधिकारियों पर डांट फटकार करने का भी आरोप लगाया है.

इधर भुवनेश्वर पाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. भुनेश्वर पाल के परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. परिजनों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग किया है. भुनेश्वर पाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.

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