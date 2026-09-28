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सीआरपीएफ जवान भुनेश्वर पाल का अंतिम संस्कार, बेटे ने अधिकारियों के कार्यशैली पर उठाए सवाल

पलामू में सीआरपीएफ जवान की मौत को लेकर बेटे ने आधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठाया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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मृतक जवान को सलामी देते सीआरपीएफ पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 9:10 PM IST

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पलामू: सीआरपीएफ जवान भुनेश्वर पाल का पलामू के हुसैनाबाद के देवरी में सोन नदी में तट पर अंतिम संस्कार हुआ. सीआरपीएफ जवान और अधिकारियों ने भुनेश्वर पाल को सलामी दी. रविवार को रांची में सीआरपीएफ के सीरियल कैंप में सीआरपीएफ जवान भुवनेश्वर पाल को गोली लगी थी.

सोमवार को जवान भुनेश्वर पाल का शव हुसैनाबाद के इमलिया टिकर स्थित पैतृक घर पर पहुंचा था. शव पहुंचने के साथ चीख पुकार मच गई थी. सोन नदी के तट पर बेटे सचिन पाल ने भुनेश्वर पाल को मुखाग्नि दिया. इस दौरान भुनेश्वर पाल के परिजनों ने सीआरपीएफ के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए है.

जानकारी देते मृतक CRPF जवान के बेटे (ईटीवी भारत)

बेटे ने अधिकारियों पर लगाया आरोप

बेटे सचिन ने कहा है कि उनके पिता भुवनेश्वर पाल बम स्क्वायड में थे. वह अधिक पढ़े लिखे हुए नहीं थे, उनकी ड्यूटी मेस में लगाई जा रही थी. ड्यूटी को लेकर वह परेशान थे. बेटे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पिता से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, जब भी बात होती थी, वे अपने परेशानी के बारे में बता रहे थे. बेटे ने वरीय अधिकारियों पर डांट फटकार करने का भी आरोप लगाया है.

इधर भुवनेश्वर पाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. भुनेश्वर पाल के परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. परिजनों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग किया है. भुनेश्वर पाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.

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