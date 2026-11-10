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हैवान बना बेटा, नशे के पैसों के लिए भांजे पर तानी दरांती, रोकने आए पिता की चाकू मारकर की हत्या

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: नशे की लत ने एक बेटे को इस कदर अंधा कर दिया कि रुपये नहीं मिलने पर उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी. देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के चलांग कुल्हन में सोमवार शाम नशे के लिए रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में 35 वर्षीय नितिन राणा ने अपने पिता मदन राणा (62) पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. साथ ही पुलिस द्बारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

देहरादून में नशे की लत का खौफनाक चेहरा सामने आया है. राजपुर थाना क्षेत्र के चलांग कुल्हन में चंद रुपयों के विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस खूनी वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.