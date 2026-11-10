हैवान बना बेटा, नशे के पैसों के लिए भांजे पर तानी दरांती, रोकने आए पिता की चाकू मारकर की हत्या
देहरादून में नशे की लत के चलते एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 9:39 AM IST
देहरादून: नशे की लत ने एक बेटे को इस कदर अंधा कर दिया कि रुपये नहीं मिलने पर उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी. देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के चलांग कुल्हन में सोमवार शाम नशे के लिए रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में 35 वर्षीय नितिन राणा ने अपने पिता मदन राणा (62) पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. साथ ही पुलिस द्बारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
देहरादून में नशे की लत का खौफनाक चेहरा सामने आया है. राजपुर थाना क्षेत्र के चलांग कुल्हन में चंद रुपयों के विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस खूनी वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
सोमवार शाम करीब 7:15 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि चलांग कुल्हन निवासी मदन राणा को उनके बेटे ने चाकू मारकर घायल कर दिया है. सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को 108 एंबुलेंस की मदद से कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नितिन राणा नशे का आदी है.
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन राणा को हिरासत में ले लिया. मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं. साथ ही आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.
-पीड़ी भट्ट, थाना राजपुर प्रभारी-
सोमवार शाम वह अपने भांजे ऋषभ रावत से नशे के लिए रुपये मांग रहा था. रुपये देने से इन्कार करने पर आरोपी दरांती लेकर भांजे पर हमला करने दौड़ा. ऋषभ ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई. इसी दौरान पिता मदन राणा बेटे को समझाने और रोकने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचे. पिता की डांट से गुस्साए नितिन ने उन पर चाकू से वार कर दिया. नशे की लत और रुपये को लेकर शुरू हुए विवाद में पिता की हत्या की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
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