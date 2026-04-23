ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में पिता का हत्यारोपी बेटा पुलिस हॉफ एनकाउंटर में घायल

फिरोजाबाद: जिले में दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. जमीन के बंटवारे को लेकर पैदा हुई रंजिश में बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी थी. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी के अनुसार थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगला सुंदर गांव में 19 अप्रैल की रात 80 वर्षीय सुघर सिंह की खेत पर बने मकान में सो रहे थे. इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी. उनके सिर पर किसी ठोस व नुकीली वस्तु से वार किया गया था. इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने मामले की छानबीन की. पुलिस ने इस हत्या के मुख्य आरोपी जर्मन सिंह की तलाश शुरू की. जर्मन सिंह बुजुर्ग का बेटा है. बुधवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नगला जवाहर नहर पुलिया के पास छिपा हुआ है.





सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की. इस दौरान सामने से आते ही संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी जर्मन सिंह के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और हत्या में प्रयुक्त लोहे का सब्बल बरामद किया.







अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनुज चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.





ये भी पढ़ेंः नट समाज: हिंदू आस्था, अनोखे रिवाज़ और अस्तित्व की लड़ाई; कब्रों की जगह अब जलती चिताओं से अंतिम विदाई